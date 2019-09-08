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東勢林場中秋門票最高優惠90元 賞月賞花兼烤肉統統有

2019-09-08 15:32聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

東勢林場中秋假期9月13日至15日「花好月圓慶中秋」系列活動，配合觀光局「12歲以下兒童免費暢遊主題樂區」另加碼入場門票優惠，每人最高可省90元。

東勢林場在中秋連假祭出連串優惠，「門票優惠活動」原全票250元、幼童與敬老票160元，中秋連假除12歲以下兒童可免費入場(須提供健保卡正本和影本)，其餘同車人員每人以200元優惠票入場。車牌號碼有「數字0」或「英文字O」，則全車同行人員皆可以160元優惠價購票入場 (中巴及遊覽車不適用) 。東勢鄉親門票60元。

「中秋烤肉趣」活動向林場烤肉區訂購10人份以上的烤肉組，憑訂購確認單入場，還可享門票優惠價每人160元喔!

東勢林場還有「帶月亮回家」闖關遊戲：園區內設立13個闖關點，只要掃描闖關點的QR CODE，收集到5個連號的月亮，截圖上傳FB並打卡，即可獲得小禮物。

DIY活動包括披薩、原木杯墊、茶燻蛋等，酌收材料費，採現場報名，額滿為止。還有「吳剛擲壺趣味競賽」「定時導覽」等活動。

目前林場園區內的台灣欒樹和翼軸決明開花，光彩燦爛的黃色花朵佈滿枝頭非常漂亮。秋賞月、烤肉還可賞花，就到東勢林場遊樂區！

東勢林場台灣欒樹正是開花期，賞月兼賞花。圖／東勢林場提供
東勢林場台灣欒樹正是開花期，賞月兼賞花。圖／東勢林場提供
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中秋東勢林場連假
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