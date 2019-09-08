易經大學結業吳王都來 禪師：社會安定人民有錢才重要

2019-09-08 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



混元禪師「禪機山仙佛寺」今天在中興大學舉辦易經大學結業典禮，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平都前往參加並致詞。一改往年，今天的結業典禮不開放，混元法師沒有送往迎來，由「大師兄」元桐襌師接待吳王二人。

元桐禪師表示，今天的結業典禮不談政治，而是著眼在讓台灣的社會安定丶人民賺得到錢！