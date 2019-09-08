豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市豐原區昨天和前天連續二天廟會，晚上放煙火和響炮，豐原人半夜被吵得無法睡覺，台中市環保局、消防局和警察局都開罰，還依社會秩序維護法移送法辦，宫廟負責人無奈說，友宮贊助，大家很熱情，但很難約束。

台中市環保局昨晚派稽查員全程跟監廟會活動，晚上10點後放鞭炮就依噪音管制法開罰，共開了5張罰單，依噪音管制法，一張可3000元。

消防局罰更重，消防局表示，民眾抱怨施放高空煙火擾民情形，消防局派人追查發現，是豐原區某宮廟舉辦遶境活動，主辦單位施放一般爆竹煙火，未符合台中市「爆竹煙火施放管制自治條例」，已開二張罰單，每張罰3到15萬。

消防局表示，主辦單位在道路間有施放一般爆竹煙火，昨天和今天凌晨派消防員查處，昨天下午，蒐證在道路中間施放升空類一般爆竹煙火，未保持周邊空曠及一定安全距離，違反台中市爆竹煙火施放管制自治條例第6條「未依產品使用說明施放」規定，將以爆竹煙火管理條例第29條第1項第7款處以新台幣3到15萬元罰鍰；今天凌晨，係違反台中市爆竹煙火施放管制自治條例第5條「每日0-6時不得施放火藥作用後會產生飛行、升空現象之爆竹煙火」及第6條「未依產品使用說明施放」，也將以爆竹煙火管理條例第29條第1項第7款處以新台幣3到15萬元罰鍰。現場尚無查獲專業爆竹煙火。