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豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市豐原區昨天和前天連續二天廟會活動，熱鬧活動白天晚上都放高空煙火和響炮，豐原人半夜被吵得無法睡覺，派出所和消防局和環保局電話被打爆滿線，台中市環保局今天表示，昨晚派稽查員全程跟監廟會活動，晚上10點後放鞭炮就依噪音管制法開罰，共開了5張罰單，另有警察和消防單位也會開罰。

豐原區豐田里長劉瑞銓說，廟會主辦的宮廟在豐田里，他本月5日先去拜訪宮廟負責人，建議對方廟會期間，金紙減量，晚上不要放高空煙火和響炮，以免引起民怨，當時宮廟負責人說，他盡量協調。

劉瑞詮今天凌晨在臉書向豐原人道歉說，此事讓他覺得無力感，宮廟負責人不聽勸，他真的生氣了，明天上班日，他會以急件虎理此事。劉瑞詮接受記者訪問時說，他的急件處理方式是，通知豐原民意代表，希望凝聚共識，大家不要參加這間宮廟的活動，也請示市政府，是否能在法律許可範圍內，對這家宫廟斷水斷電。

台中市副市長楊瓊瓔今天在潭子區參加活動時，記者問她此事，她仍不知，驚訝反問「怎麼會這樣？」她說會再請相關單位了解並溝通；豐原警分局合作派出所副所長陳盈延則在臉書我是豐原人回應，這次遶境活動放鞄炮，妨害安寧，警方多次約制主辦單位都未有改善，已在昨晚8點廢止這次活動的路權申請，並依未經許可活動規定開罰單，另有社會秩序維護法移處。

台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開...
台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開5張罰單，警察也要罰宮廟。圖／取自臉書我是豐原人
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台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開...
台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開5張罰單，警察也要罰宮廟。圖／取自臉書我是豐原人
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台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開5張罰單，台中市副市長楊瓊瓔今天說，要再和宫廟溝通。記者游振昇／攝影
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台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開...
台中市豐原區連續二天廟會活動，半夜還放高空煙火和響炮，民眾抱怨，台中市環保局已開5張罰單，警察也要罰宮廟。圖／取自臉書我是豐原人
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台中市豐田罰單
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