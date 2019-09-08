豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市豐原區昨天和前天連續二天廟會活動，熱鬧活動白天晚上都放高空煙火和響炮，豐原人半夜被吵得無法睡覺，派出所和消防局和環保局電話被打爆滿線，台中市環保局今天表示，昨晚派稽查員全程跟監廟會活動，晚上10點後放鞭炮就依噪音管制法開罰，共開了5張罰單，另有警察和消防單位也會開罰。

豐原區豐田里長劉瑞銓說，廟會主辦的宮廟在豐田里，他本月5日先去拜訪宮廟負責人，建議對方廟會期間，金紙減量，晚上不要放高空煙火和響炮，以免引起民怨，當時宮廟負責人說，他盡量協調。

劉瑞詮今天凌晨在臉書向豐原人道歉說，此事讓他覺得無力感，宮廟負責人不聽勸，他真的生氣了，明天上班日，他會以急件虎理此事。劉瑞詮接受記者訪問時說，他的急件處理方式是，通知豐原民意代表，希望凝聚共識，大家不要參加這間宮廟的活動，也請示市政府，是否能在法律許可範圍內，對這家宫廟斷水斷電。