彰化就博會 新竹科技業來徵才薪資打趴中南部

2019-09-07 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣政府今天在員林舉行就業博覽會，因逢暑假也提供社會新鮮人就業資訊，但就服員發現網路資訊發達，許多年輕人寧可用網路找工作不願走出來，可能減少就業機會，今天現場也有新竹晶圓再生廠商南下徵才，薪資相對吸引人，業者說，學歷不拘薪資相對低的日班技術員月薪2萬7千元到3萬4千元，加上加班費以及加班獎金，即使是新人一個月加班4天也能有4萬多的薪水。

產線楊姓主管說，雖然網路上也有徵才資訊，但公司仍時常參加外縣市就博會，除了薪資向來比中南部廠商來得吸引謀職者，也可較有效率決定錄取者，今天雖詢問的人多，但直接接觸下，可從態度、對話判斷是否適合，僅找到5名適合的人選。

勞動力發展署中彰投分署統計資料顯示，中彰投地區今年第一季求才人次以製造業最多，求才端平均願給付最高薪資3萬3千多元， 最低願給付2萬6千多元，求才需求次之的技術員及助理專業人員，資方平均願意給付最高薪資3萬7千多元，最低2萬9千多元；但歷年求職者平均希望薪資與去年同期比增加2.7%，約2萬9千多元。