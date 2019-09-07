中市典藏廖繼春《遠眺玉山》真偽？吳炫三鑑定是真跡

2019-09-07 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春《遠眺玉山》畫作真偽引發討論，畫中的簽名「繼春筆」，多位畫家質疑廖繼春不曾用過這種簽名，認為是假畫。文化局邀曾在廖繼春畫室追随學畫的吳炫三協助鑑定，他也是第一手修復者確認「保證為真」。

廖繼春的「遠眺玉山」今年6月被市議員質疑真偽，因多位畫家指稱，廖繼春不曾用過「繼春筆」的簽名，以此認定該畫為假。

但畫家袁國浩舉證，廖繼春1934年作品《讀書》，簽名即為「繼春筆」，認為《遠眺玉山》畫作為真，只是修復過程造成「廖繼春風格」被稀釋了；藝術家謝里法、施並錫堅持認定《遠眺玉山》是偽畫。

文化局9月6日邀享譽國際、也是第一手修復者吳炫三協助鑑定，他與廖曾朝夕相處有6年之久，很清楚廖繼春的畫風。

吳炫三檢視背面透過光線，看到他以前修補過的位置及紋路，他說，畫作中的遠山、近山還有前面的幾個層次，都是廖繼春的風格；另外，山與天空接觸的山稜線很講究，這是廖最重視的，確定是真跡，透過光線的照耀下，Ｌ型破損痕跡也依稀可辨。

至於備受質疑的「繼春筆」簽名，吳炫三指出，廖老師很孩子氣，偶爾會用「筆」，但次數很少；其他藝術家提出的畫風疑問，吳炫三認為，有些地方可能修補過份，有一些加筆，所以畫風有些不同，但他能確定是廖的風格。

文化局說明，吳炫三是廖繼春老師入室弟子，與廖老師情同父子，曾居於廖繼春畫室長達6年之久，習得廖繼春口傳心授繪畫技法，終日舉目所見即是廖繼春真跡，對於廖繼春畫作真偽判定，國內無有出其右者。