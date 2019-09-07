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顧健康防逃漏稅 國稅局彰化分局辦反菸Loge設計比賽

2019-09-07 18:13聯合報 記者劉明岩╱即時報導

國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活動，由Fine樂團熱情開場下，共有千餘位市民參加。國稅局彰化分局呼籲，為保障個人身體健康，盡量少抽菸、不吸菸，如有需要則務必購買合法菸酒，拒絕品質沒有保障的私菸、劣菸及假菸。

此次Logo設計獎金合計11萬元，分為學生組與社會組，在109件的投稿中評選出各組前三名、佳作五名、最佳人氣獎一名。

國稅局為了將防制菸品稅捐逃漏等相關概念傳達給民眾，活動現場除展示所有得獎作品外，並舉辦現場投票，票選最佳人氣獎，得獎者可獲得獎金1000元。

主辦單位邀請史丹福幼稚園、彰中與彰女吉他社團、和太鼓、Fine樂團、無二樂團等社團表演，並穿插闖關遊戲、有獎徵答、摸彩、填問券送好等，獎項包括ipad、運動手表及行動碟等。

中區國稅局彰化分局呼籲民眾，勿購買來歷不明、標示不清、走私或價格顯然偏低的菸品，以免危害身體健康，更藉以打擊非法私菸，有效防制菸品稅捐逃漏，為國家財政把關。相關問題可利用免費服務電話0800-000321洽詢。

與會人員包括彰化市長林世賢、法務部執行署彰化分署長謝道明、彰化縣稅務局長楊瑞美、民生國小校長洪榮炎等，同聲呼籲民眾支持反私菸政策。

國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活...
國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活動，共有千餘位市民參加。照片／國稅局彰化分局提供
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國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活...
國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活動，活動現場除展示所有得獎作品外，並舉辦現場投票，票選最佳人氣獎。照片／國稅局彰化分局提供
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國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活...
國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活動，穿插學生表演，共有千餘位市民參加。照片／國稅局彰化分局提供
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國稅局彰化分局今天下午在彰化市民生國小舉辦反私菸 Loge 創意設計頒獎暨宣導活動，穿插學生樂團表演，共有千餘位市民參加。照片／國稅局彰化分局提供
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私菸樂團
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