離岸風電徵才 24歲彰化子弟錄取實習生月薪有5萬

2019-09-07 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣政府今天在員林舉行大型就業博覽會，其中離岸風電徵才專區受矚目，吸引不少年輕徵才者，全程以英文與外籍開發商人員交談，開發商指出，離岸風電是台灣新興產業，目前仰賴國外專業人士抵台指導培養台灣人才，外語與專業技能是基本門檻。

就博會現場有40家縣內外廠商參與，其中有10家上市上櫃公司，提供1千多個工作機會，彰化縣長王惠美說，工作機會從高科技業到傳統產業都有，媒合率至少達60%以上，縣府希望企業能有充足的好人力打拚經濟，也讓青年有機會返鄉。

參加離岸風電徵才的丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）目前已有多名彰化子弟加入團隊，24歲王姓員工從海洋大學系統工程暨造船學系畢業，去年透過面試應徵「實習生」職缺，他說，一般畢業到船公司薪資可能3萬多元起跳，他目前工作就像儲備幹部，薪資有5萬元，加上外商福利好假多，但跟著外籍工程師從做中學，領域相關專業，壓力並不小。

27歲黃姓應徵者原是護理背景，現在改念商業類科，他認同離岸風電使用乾淨能源發電，也看好新興產業，這半年在網路上看線上教學了解綠能，今天應徵沃旭能源專案協調經理職缺，他說，彰化有讓國外稱羨的良好風場，是在地發展難得的機會，希望能返鄉工作。

全球離岸風電開發商沃旭能源公司大彰化風場年預計第一階段在2022年完工商轉，目前積極招兵買馬，沃旭資深企劃傳播經理于士庭說，現階段在彰化、台中有30個人才需求、高雄約10個，希望能在明年第一季陸續補齊，包括環安衛、工程類專業，也需要商業、人資的人才，但初期由外國團隊進到台灣指導，希望台灣人員具備多益成績至少750分的英語能力。

CIP秘書長戴瑞文說，離岸風電工程涵蓋水下基礎、土木工程、電機、電線等，有相關專業人才都可以試試看，這將是未來25年的永續行業，不只提供就業，也將結合地方產業鏈，日前已與桃園世紀鋼鐵簽約，也要求須找彰化下包廠商合作，以助產業鏈擴散提升。