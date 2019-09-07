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鹿港天后宮媽祖參加海峽兩岸媽祖聯誼 巡安遶境滬昆

2019-09-07 15:11聯合報 記者劉明岩╱即時報導

鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到13日在昆山慧聚天后宮合辦「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，除有相關祭典外，在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動，並促進海內外媽祖信眾的聯誼交流。

鹿港天后宮在2010年分靈鹿港湄洲天上聖母至江蘇昆山慧聚天后宮供奉，庇佑在昆山發展的台商聚落，至今將滿10周年，為擴大「湄洲媽祖巡天下」 號召，由莆田市湄洲媽祖祖廟董事會及台灣鹿港天后宮舉辦這場「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，希望藉由湄洲媽祖祖廟、鹿港天后宮、昆山慧聚天后宮媽祖的巡安遶境，為蒼生祈福，促進海內外媽祖信眾的聯誼。

這項活動在9月6日至13日舉行，鹿港天后宮共有130位信眾奉祀湄洲天上聖母來到莆田湄洲祖廟，6日上午鹿港天后宮與湄洲媽祖祖廟的天上聖母神尊同時起駕，搭乘飛機及動車在昆山會合，下午在昆山慧聚天后宮舉辦迎駕安座儀式，今天上午在慧聚天后宮廣場臨時行宮舉行晨拜媽祖，以及兩岸媽祖巡安昆山啟動儀式暨媽祖祭典，之後在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動，8日晚間回鑾駐蹕昆山慧聚天后宮。

9月9日至13日則是湄洲媽祖巡安上海的活動，將有上海天妃宮、方塔園天妃宮等宮廟接駕，將巡安遶境金山區、松江區等地，都將有台商企業界等接駕奉祀，各地也都準備了大型藝文活動、書畫展、音樂會、踩街等活動來迎接盛典。

鹿港天后宮主委張偉東表示，媽祖信仰無遠弗屆，世界各地都有信眾或宮廟來分靈鹿港天后宮媽祖神尊供奉，尤其許多台商長期在大陸打拚，創立事業版圖，內心對媽祖信仰的依賴，從昆山興建慧聚天后宮即可證明，此次湄洲天上聖母巡天下-2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動，就是兩岸信眾齊心的展現。

由鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到1...
由鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到13日在昆山慧聚天后宮合辦「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，鹿港天后宮主委張偉東（左1）率130位信眾參加，除有相關祭典外，在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動。記者劉明岩／攝影
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由鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到1...
由鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到13日在昆山慧聚天后宮合辦「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，鹿港天后宮共有130位信眾參加除有相關祭典外，在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動。記者劉明岩／攝影
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由鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到1...
由鹿港天后宮與10年前由天后宮分靈而出的大陸江蘇昆山慧聚天后宮，從本月6日起到13日在昆山慧聚天后宮合辦「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，鹿港天后宮共有130位信眾參加，除有相關祭典外，在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動。記者劉明岩／攝影
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天后宮媽祖鹿港
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