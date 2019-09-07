親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

彰縣府辦就業博覽會 風電綠能吸引青年求職

2019-09-07 13:38中央社 彰化縣7日電

彰化縣政府今天舉辦就業博覽會，沃旭能源、哥本哈根風能開發等綠能產業開發商也參與，吸引不少年輕人詢問、求職，現場各廠商徵才熱絡，縣府估計媒合率可達60%以上。

彰化縣政府上午在員林國小舉辦大型就業博覽會，邀40家縣內、外廠商參與，有10家上市、上櫃公司，共提供1000多個工作機會。其中，丹麥商務辦事處主辦離岸風電專區徵才，由哥本哈根風能開發股份有限公司、沃旭能源股份有限公司進行專題分享。

彰化縣長王惠美出席指出，縣府為協助求職、轉職需求民眾及社會新鮮人投入就業，舉辦第4場就業博覽會，盼提供縣民更多就業機會、縮短待業週期、提高彰化縣就業率，並期許在地廠商未來繼續在彰化擴廠，招聘更多人才，以落實在地就業及活絡彰化經濟發展。

丹麥商務辦事處表示，近年能源安全、氣候變遷與全球暖化等議題受關注，台灣能源結構正進行轉型階段，再生能源被視為解決問題最佳方案之一，在政府持續推動綠能政策下，廠商陸續在台灣設立分公司，希望招募更多本土員工執行計畫，也藉此培養相關人才。

彰化縣政府指出，徵才產業類別包含高科技業、服務業、橡膠業、食品業、製造業、保全業等，也有綠色能源產業包含沃旭能源、伯威海事工程、德商汐威離岸電纜鋪設工程、哥本哈根風能開發等企業參與徵才，提供求職民眾多元選擇。

求職
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

社頭在地店家提供單車免費借 遊客感動捐錢當維修費

2019-09-07 08:12

「社頭好好玩」店家聯盟 免費單車「行」方便

2019-09-07 00:32

彰化大埔截溝「說好的拓寬呢」 綠委：不會生變

2019-09-06 23:06

【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05

台中女中為百年校慶暖身 千人排出「中女100」

2019-09-06 23:04

南投雙龍吊橋加緊趕工 最快年底完工

2019-09-06 22:56

空地雜草不清影響市容和衛生 南投最高罰1.5萬

2019-09-06 22:52

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

全國古蹟日GO！ 彰化卦山3號文創市集打頭陣

2019-09-06 20:05

彰化縣改朝換代 黃秀芳：大埔堤岸道路拓寬計畫不會生變

2019-09-06 19:38

單親、隔代教養 黑人陳建州談運動如何翻轉人生

2019-09-06 18:38

讓人腳底發麻的信義雙龍吊橋 加緊施工預計年底完成

2019-09-06 18:17

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

中興新村活化 蔡培慧盼從公園環境做起

2019-09-06 14:33

有錢不一定買得到！校園「隱藏版」月餅連NG品也搶手

2019-09-06 13:09

台中南天宮68周年宮慶 近3000箱普度物資助弱勢

2019-09-06 11:43

中市警這件限量棒球衣好夯！藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-06 23:56

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

中秋逢股東會季節 新北2庇護工場喜獲大額訂單

2019-09-06 14:47

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

桃園自建社宅 動工9案都延宕…坦言困境

2019-09-07 00:43

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

侯友宜視察通學巷 隨機攔接送車輛一半有違規

2019-09-06 21:59

蘭潭三信亭換新裝 中秋來嘉拿好禮

2019-09-06 15:22

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

年初路倒差點離世 曾大原看開散財捐助弱勢

2019-09-06 14:32

「刈包吉」中秋首送紅包請吃麵 尋接班人延續愛心

2019-09-07 11:10

農產品也能好時尚！台南麻豆農會LV精品文旦賣千箱

2019-09-07 08:11

彰化縣改朝換代 黃秀芳：大埔堤岸道路拓寬計畫不會生變

2019-09-06 19:38

影／屏東恆春凌晨遭雨炸 3小時強降150毫米釀淹水

2019-09-07 09:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top