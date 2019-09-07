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社頭在地店家提供單車免費借 遊客感動捐錢當維修費

2019-09-07 08:12聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣社頭鄉在地店家自主組成「社頭好好玩」聯盟，並募集30多台單車免費提供給遊客借用至今已經近5年，最主要的借用點「真姐 PURE FOOD」店家所設的「真姐驛站」就位在社頭火車站前約100公尺，遊客只要到店內留下姓氏和電話，就可以借到單車鑰匙，輕鬆遊社頭，除此之外，這單車也成為在地學子、上班族應急時的好幫手。

「真姐 PURE FOOD」負責人賴佩蓁說「我們的免費單車推出之後，火車站前單車失竊案就少了」，一開始推動免費單車，會有遊客或外籍移工騎走以後丟在路邊，由熱心的民眾看到車上掛著「社頭好好玩」的牌子，打電話來通報讓他們去將車載回，也有些更熱心的民眾直接幫忙送回，但至今雖然有些損壞，卻未有失竊。

68歲黃姓阿嬤遠從南投埔里搭火車來社頭看中醫，她到真姐驛站借單車已經好幾年，因為她要去的中醫診所距離火車站要走20分鐘以上的路，她的腰和腿因受傷無法久走、久站，這段路對她來說特別辛苦，「很感謝有這個免費單車可以借，真的幫了大忙」，她表示，有時看完醫生想要順路買點東西回家，騎著單車繞進巷子也很方便，不像搭計程車只能在兩點間來回，不能隨意要去哪裡就去哪裡。

第一批單車因為使用多年，有些已經必須淘汰，今年包括福井食堂、新和春醬油和真姐驛站都認購了新的單車要進行替換，最令賴佩蓁感動的是，有遊客借了單車遊玩社頭後，堅持要捐款給「社頭好好玩」聯盟作為單車維修費，甚至有遊客堅持要送新單車。最近換了第二批新單車，已經加裝單車鎖，要使用時不能再騎了就走，必須到店家內留下姓氏和電話，用這個簡單的手續，過濾一些想要惡作劇或是非必要使用單車的人。

現在，這批免費單車不僅讓遊客能更輕鬆地在社頭鄉遊玩，賴佩蓁說，有些學生回到社頭火車站，家長臨時不方便來接時，學生也可以借車騎回家，隔天再騎來還；也有上班族一時來不及，也能騎車趕上班，「我們還是相信人性，保持彈性，以一種結善緣的心情管理單車，也希望被珍惜」。

「真姐 PURE FOOD」外放著一排綁有「社頭好好玩」圖樣的單車，免費提供遊客...
「真姐 PURE FOOD」外放著一排綁有「社頭好好玩」圖樣的單車，免費提供遊客和民眾使用。記者凌筠婷／攝影
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新一批單車已經加裝單車鎖，要使用必須進店家留下姓氏和電話，避免有些人只是好玩就將...
新一批單車已經加裝單車鎖，要使用必須進店家留下姓氏和電話，避免有些人只是好玩就將單車騎走。記者凌筠婷／攝影
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「真姐 PURE FOOD」距離社頭火車站不到一百公尺，搭火車來社頭的遊客借用非...
「真姐 PURE FOOD」距離社頭火車站不到一百公尺，搭火車來社頭的遊客借用非常方便。記者凌筠婷／攝影
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