社頭在地店家提供單車免費借 遊客感動捐錢當維修費

2019-09-07 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣社頭鄉在地店家自主組成「社頭好好玩」聯盟，並募集30多台單車免費提供給遊客借用至今已經近5年，最主要的借用點「真姐 PURE FOOD」店家所設的「真姐驛站」就位在社頭火車站前約100公尺，遊客只要到店內留下姓氏和電話，就可以借到單車鑰匙，輕鬆遊社頭，除此之外，這單車也成為在地學子、上班族應急時的好幫手。

「真姐 PURE FOOD」負責人賴佩蓁說「我們的免費單車推出之後，火車站前單車失竊案就少了」，一開始推動免費單車，會有遊客或外籍移工騎走以後丟在路邊，由熱心的民眾看到車上掛著「社頭好好玩」的牌子，打電話來通報讓他們去將車載回，也有些更熱心的民眾直接幫忙送回，但至今雖然有些損壞，卻未有失竊。

68歲黃姓阿嬤遠從南投埔里搭火車來社頭看中醫，她到真姐驛站借單車已經好幾年，因為她要去的中醫診所距離火車站要走20分鐘以上的路，她的腰和腿因受傷無法久走、久站，這段路對她來說特別辛苦，「很感謝有這個免費單車可以借，真的幫了大忙」，她表示，有時看完醫生想要順路買點東西回家，騎著單車繞進巷子也很方便，不像搭計程車只能在兩點間來回，不能隨意要去哪裡就去哪裡。

第一批單車因為使用多年，有些已經必須淘汰，今年包括福井食堂、新和春醬油和真姐驛站都認購了新的單車要進行替換，最令賴佩蓁感動的是，有遊客借了單車遊玩社頭後，堅持要捐款給「社頭好好玩」聯盟作為單車維修費，甚至有遊客堅持要送新單車。最近換了第二批新單車，已經加裝單車鎖，要使用時不能再騎了就走，必須到店家內留下姓氏和電話，用這個簡單的手續，過濾一些想要惡作劇或是非必要使用單車的人。