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媽祖面前會面？ 王金平、顏清標行程臨時取消

2019-09-06 23:33聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北聖興天后宮今天舉辦媽祖行宮動土大典，儀式依循傳統古禮，場面隆重。該宮新建動土由管委會主委黃文辰主持，多名政商界人士皆應邀出席，眾人並祈求媽祖娘娘，庇佑台灣風調雨順，國泰民安。

原本這場活動，大甲鎮瀾宮董事長顏清標預定出席，同時也邀請立法院前院長王金平、鴻海創辦人郭台銘

顏清標日前在台中豐原藍營聚會公開挺韓，並公開表示國民黨初選已經結束，但「有人輸了不甘願前，還蠢蠢欲動」、「有錢是他家的事」，這一段話被外界解讀是針對郭台銘。另外，顏清標還說「沒參加黨初選也來攪和」，也被解讀是針對王金平。

但今天顏清標也改由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤代打出席，王金平卻突然取消行程。郭台銘也只有祝賀花籃，人未出席。原本一場宗教盛會，促成藍營團結合作，但仍破局，分裂情勢難解。

今天上午，新潤建設機構董事長黃文辰舉行台北聖興天后宮動土儀式。大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動為全球三大宗教慶典之一，2009年登錄聯合國世界非物質文化遺產，是台灣最在地，亦是最國際化的文化信仰。位於南港玉成創新中心的臺北聖興天后宮，即是由今年舉辦之大甲媽北巡暨媽祖光影展，發展而成的媽祖廟。大甲媽祖北巡，乃百年來首度駐駕台北，讓民眾參拜，還能「稜轎腳」、領「壓轎金」。

台北聖興天后宮今天舉辦媽祖行宮動土大典。記者楊正海/攝影
台北聖興天后宮今天舉辦媽祖行宮動土大典。記者楊正海/攝影
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大甲媽祖顏清標郭台銘
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