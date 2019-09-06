媽祖面前會面？ 王金平、顏清標行程臨時取消

2019-09-06 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北聖興天后宮今天舉辦媽祖行宮動土大典，儀式依循傳統古禮，場面隆重。該宮新建動土由管委會主委黃文辰主持，多名政商界人士皆應邀出席，眾人並祈求媽祖娘娘，庇佑台灣風調雨順，國泰民安。

原本這場活動，大甲鎮瀾宮董事長顏清標預定出席，同時也邀請立法院前院長王金平、鴻海創辦人郭台銘。

顏清標日前在台中豐原藍營聚會公開挺韓，並公開表示國民黨初選已經結束，但「有人輸了不甘願前，還蠢蠢欲動」、「有錢是他家的事」，這一段話被外界解讀是針對郭台銘。另外，顏清標還說「沒參加黨初選也來攪和」，也被解讀是針對王金平。

但今天顏清標也改由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤代打出席，王金平卻突然取消行程。郭台銘也只有祝賀花籃，人未出席。原本一場宗教盛會，促成藍營團結合作，但仍破局，分裂情勢難解。