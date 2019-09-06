【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化市大埔截水溝堤岸道路因連續豪雨沖刷，出現長約70公尺的護岸和路面塌陷災情，有人質疑是豆腐渣工程，這是很不公平的批評。因為大埔截水溝整治工程已完成30多年，當初堤岸道路是防汛與疏浚用途，如今變成台1線與大埔路、台1線到中華西路上下國一高速公路的捷徑，承受沉重的車流負荷。

大埔截水溝是彰化市的護市河，肩負八卦山排洪及市區排水功能，多年來彰化市半壁市區不淹水，它是功不可沒，因增加疏解台1線與中央路（消防局前）的丁字路口、及大埔路的車流功能，大埔截水溝堤岸道路必需重新定位。

2017年間彰化縣前縣長魏明谷和立委黃秀芳，向中央力爭堤岸道路拓寬工程納入生活圈道路交通系統建設計畫，2018年2月行政院拍板定案，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程總經費約26億多元，以台1線南興橋為界，往東到建國科路段由營建署負責，往中華西路口段由公路總局辦理。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程是高難度的工程技術挑戰，早在1998年間前立委林錫山就提出拓寬堤岸道路，提升交通運能的計畫，交通部和交通運輸研究所專家會勘後認為涉及台鐵鐵道、國一高速公路問題，施工技術層面太困難而作罷。

堤岸道路拓寬工程計畫在20年後復活，仍面臨多項挑戰，首先是建國科大到大埔路的下降落差大，其次是台1線南興橋附近交通流量很大，如何整合需縝密設計；接著是市區鐵路高架化工程遙遙無期，目前堤岸道路穿越鐵道的涵洞限高2米，將來要讓大貨車通行，涵洞淨高必需增加到4.6米。

最大的挑戰是穿越鐵道路後，還有國一高速公路橫在前方，中間還有崙美路。堤岸道路通過崙美路後勢必變成坡度不小的爬坡，越過國一後以接近90度大彎，往北沿截水溝規畫，最後匯入中華西路。

大埔截水溝堤岸道路全長約4.5公里，護岸高度在5至6公尺間，完成拓寬後確實可以疏解中央路與台1線路口、中央路與中華西路口、大埔路的車流壓力，縮短行車時間，護岸又能重新施做，一舉兩得，讓縣民期待。