空地雜草不清影響市容和衛生 南投最高罰1.5萬

南投交流道匝道附近的建築工地，長期閒置長滿雜草，讓遊客觀感差也影響環境衛生，南投縣環保局將開罰要求地主改善。 記者江良誠／攝影 分享 facebook 縣市政府拚觀光，南投不少私有地閒置長滿雜草孳生蚊蠅，影響市容觀瞻和環境衛生。台中、彰化對私人土地髒亂均曾開罰，南投縣政府也將祭出鐵腕，依照廢棄物清理法要求地主清理環境，如果放任不管，會代為清理但依法開罰並求償清潔費用，徹底整頓觀光門面。

台中市、彰化縣都自訂環境清潔維護自治條例，都市計劃內道路旁的土地，如雜草超過50公分，會先勸導並要求限期改善，經複查地主未改善，將依法開罰1200元；若後續仍未改善，將按次連續開罰，可處1200元至6000元罰款。台中市今年至今已開罰95件，彰化縣自105年公告至今已開罰9件。

南投縣南陽路和華陽路口有一棟施工建築，工地內長滿雜草幾乎比人高，遊客從南投交流道進入南投市，乍見一大片雜草，都覺得相當不可思議。南投鄉鎮市區精華地區，地價不斐，但地主不管，不僅長滿雜草、甚至還有廢棄物。

南投縣環保局長方信雄說，南投雖無自治條例，但閒置空地長滿雜草、堆放廢棄物，影響市容景觀，尤其今年多雨登革熱等疫情升高，這些閒置空地成為防疫死角，縣府決定不再容忍。為了整頓市容和環境衛生，環保局將通知各鄉鎮清潔隊，利用行車記錄器錄影找出各鄉鎮的閒置髒亂點，並查出地號，通知地主整理改善。

如果地主不處理，清潔隊將會代為清理，並依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，同時追償待清理費。如果有積水容器，又不清理病媒蚊孳生源，依據傳染病防治法相關規定，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

他說，這項計畫會持續進行，並在鄉鎮市清潔隊長會議時追蹤，對於列管的髒亂點不改善，將持續開罰直到改善為止，希望民眾能配合清理環境，改善髒亂，也提升生活品質。