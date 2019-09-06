扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



縣市政府拚觀光，南投是觀光大縣，不少私有地閒置，長滿雜草孳生蚊蠅，影響市容觀瞻和環境衛生。南投市精華區台汽土地市值最少6億元以上，任由閒置十多年長滿雜木、雜草，還是登革熱防疫死角。南投縣環保局決定針對這些閒置髒亂土地開罰，整頓南投觀光門面。

台中市、彰化縣都自訂環境清潔維護自治條例，都市計劃內道路兩旁的土地，如雜草超過50公分，會先勸導並要求限期改善，經複查地主未改善，將依法開罰1200元；若後續仍未改善，將按次連續開罰，可處1200元至6000元罰款。台中市今年至今已開罰95件。彰化縣自105年公告至今已開罰9件。

南投縣南陽路和華陽路口有一棟施工建築，工地內長滿雜草幾乎比人高，遊客從南投交流道進入南投市，乍見一大片雜草，都覺得相當不可思議。

南投市原台汽客運車站土地面積1875坪，台汽在95年標售後，便閒置迄今，原本是南投市最大的黃金地段，竟長滿雜草樹木，有的甚至比人高。南投縣議員陳翰立等人曾估算，以目前市價估算，這塊土地最少值6億元，如果更變為商業區，價格更可能暴漲，但十多年來竟淪為雜草叢生的髒亂點，相當諷刺。

南投縣環保局長方信雄說，南投縣雖無自治條例，但閒置空地長滿雜草、堆放廢棄物，影響市容景觀，尤其今年多雨登革熱等疫情升高，這些閒置空地成為防疫死角，縣府決定不再容忍。為了整頓市容和環境衛生，環保局將通知各鄉鎮清潔隊，利用行車紀錄器錄影找出各鄉鎮的閒置髒亂點，並查出地號，通知地主整理改善。

如果地主不處理，清潔隊將會代為清理，並依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，同時追償待清理費。如果有積水容器，又不清理病媒蚊孳生源又不清理，依據傳染病防治法相關規定，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。