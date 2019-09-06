中興新村機關進駐 蔡培慧要求國發會先改善老舊設施

2019-09-06 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



中興新村在精省後閒置20年，去年國發會成立活化專案辦公室，居民期待中興新村重現風華，立委蔡培慧、林靜儀今天邀集國發會、營建署、台灣省政府聯合員工消費合作社等單位會勘，針對中興新村周邊環境雜草叢生、步道磚塊剝落、設施老舊等問題，將就法規、預算編列及規劃設計，要求國發會盡早完成周邊環境美化，再現花園城市的風華。

蔡培慧說，台灣省政府在去年7月1日走入歷史後，業務及人員已移交國發會接續之。國發會活化辦公室進駐一年餘，民眾對中興新村期望殷切。她近期努力推動公園設施修繕及改善，希望每個公園都能夠適時搭建其地區文化，發展出不同的特色公園。盡量採用自然的設計，像是沙坑、繩索或較為環保的遊具及運動器材讓不同年齡層的民眾都喜歡到這裡遊憩。

她說，中興新村附近公園如果能改善老舊設施、攤位能整齊明亮，不但能活絡社群關係，也讓不同世代有共同活動的休閒場所。「中興新村的活化除了鼓勵行政機關進駐，最重要的是先整治好中興新村的周邊環境，讓鄰近中興新村的鄉鎮，如草屯、中寮或是台中大里、烏日等地的朋友，假期間有個鄰近好玩、充滿綠意、又能滿足藝文及消費需求的好地方」。

中興新村聯合員工消費合作社總經理簡滄茂說，他是土生土長的中興人，希望能儘快改善合作社周邊的環境。國發會除了修繕既有建物、協調行政機關進駐，「最重要的是先提升中興新村的環境條件，吸引外地遊客，先讓中興新村活絡起來。

中興新村活化辦公室主任吳文貴表示， 中興新村整體的活化計畫涉及未來的組織改造，外部環境的改善及整修，可以討論，看要從哪些層面著手。