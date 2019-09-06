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全國古蹟日GO！ 彰化卦山3號文創市集打頭陣

2019-09-06 20:05聯合報 記者林宛諭╱即時報導

「全國古蹟日GO！美歷彰化」9月活動多，7日起舉辦卦山3號文創市集「藝童趣玩古蹟主題日」，還有文化資產保存技術體驗工坊、彰化文資輕旅行、鐵路文物展等活動，讓大家認識古蹟寓教於樂。

彰化縣政府配合文化部全國古蹟日「文化資產遊於藝」，文化局周周都安排活動，9月7日、8日下午1時至6時在彰化縣立美術館前廣場即將登場的是卦山3號文創市集「藝童趣玩」古蹟主題日，有「巨大彈珠台」正式亮相，辦理一系列童玩闖關遊戲及特色手作DIY市集，結合鄰近文資場域，打造不一樣的文創市集，家長可帶著孩子前往參觀，從遊戲中也能瞭解文化資產保存的價值與重要性。

藝童趣玩古蹟主題日凡參與藝童闖關集點，可到服務台兌換傳統文創品一份，並邀請在地特色巫家捏麵館、王功蚵藝文化館、卷木森活館、桂園自然生態農場、海牛文化等前來設攤，響應文化做公益，將活動期間總收入的5%捐給彰化縣政府公益慈善專戶。

文化資產保存技術體驗工坊體驗將於9月7、8日在彰化縣美術館廣場舉辦傳統彩繪、磚雕工藝、木雕工藝體驗共6場次。9月15、22日於福興穀倉辦理傳統彩繪體驗。

彰化文資輕旅行分別在彰化、員林、鹿港、和美、永靖、北斗等鄉鎮舉辦多梯次並有專人導覽。

彰化鐵路醫院(原高賓閣) 9月21日舉辦鐵路文物展，上午還有「汽味」酒拳比賽、彰化縣古歷建蓋有藝思趣味摸彩活動。

結合在地文化古蹟呈現的「老時光」舞蹈劇場將於9月27日、28日晚上7點30分彰化市農業倉庫演出。

國寶工藝講堂以「老屋修繕」為題，分別於9月7日、8日、22日、29日在鹿港鎮茉莉老屋、東興老屋、樑露工房等地舉辦「嗨！親愛的鹿港老屋！」、「木材奧秘」、「木窗修繕工作坊」、「瓦作工作坊」、「泥作工作坊」等系列課程。

「傳統技藝好有WAY」於9月7日、21日、28日在彰化縣立圖書館2樓兒童說故事區播放傳統技藝紀錄片，還有「文化資產遊於藝」主題書展展出到29日，1樓開架閱覽區展出古蹟、歷史建築等有形與無形文化資產相關圖書，活動資訊可上彰化縣文化局官網查詢。

「全國古蹟日GO！美歷彰化」9月活動多，7日起舉辦卦山3號文創市集「藝童趣玩古蹟...
「全國古蹟日GO！美歷彰化」9月活動多，7日起舉辦卦山3號文創市集「藝童趣玩古蹟主題日」，9月21日將在彰化鐵路醫院舉辦鐵路文物展。記者林宛諭／攝影
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