彰縣改朝換代 黃秀芳：大埔堤岸道路拓寬計畫不會生變

2019-09-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化大埔截水溝被形容是「護市河」，最近因連日豪雨造成部分堤岸道路崩塌，縣長王惠美5日會勘後決定撥款840萬元搶修，有人上網質疑去年7月說好的堤岸道路拓寬工程，是否在改朝換代後生變？民進黨籍立委黃秀芳6日緊急澄清「拓寬計畫已定案，不會生變」。

去年九合一選舉，蔡英文總統到彰化市參加前縣長魏明谷造勢晚會時，曾說「…讓國民黨再回來，彰化捷運、鐵路高架化、綠能首都就都沒有了…」，有網友看到王惠美會勘大埔截水溝堤岸道路堋塌約70公尺的新聞，在臉書貼文公開點名黃秀芳，指出去年她參加大埔截水溝堤岸道路拓寬工程啟動典禮，及蔡英文說過的話，質疑這項拓寬計畫是不是沒了，她有沒有繼續關心？

黃秀芳說，中央已核定大埔截水溝堤岸道路拓寬工程計畫，不會因換人當縣長就生變，台一線南興橋往東到建國科大的河段堤岸道路工程，由內政部營建署施做，往西到中華西路段由公路總局負責。整個計畫持續推動中，目前由縣府負責辦理細部計畫，下個月營建署會再到縣府討論細規畫。

王惠美說，地方重大建設不分藍綠，大埔截水溝堤岸道路是台一線與大埔路間重要的東西向聯絡道路，崩塌路段搶修工程是必要的交通需求與道路安全工程，縣府財政再困難，也會「擠」出經費搶修；她會積極推動拓寬工程計畫，交代工務局明年要完成用地徵收作業，並動工施做。

大埔截水溝肩負八卦山山洪排洪及市區部分區域排水的重任，寬度不一，但都將近30米，被形容是彰化市的「護市河」，縣府每年編列經費，定期清除布袋蓮及疏浚河道，維持排洪功能。