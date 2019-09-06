好壯觀！中女中百年校慶 千人排字「中女100」

2019-09-06 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中女中百年校慶倒數計時！高一、高二1200名學生今天中午千人排字「中女100」為校慶暖身，校方以空拍機紀錄壯觀畫面。校長洪幼齡也穿女兒的制服加入排字行列，她說，近日一直下雨，學生沒有事先採排，花了近1小時完美呈現，留下珍貴回憶。

中女中12月14日百年校慶，今天高一學生穿小綠綠制服、高二學生穿體育服，透過服裝色差，呈現立體感，排列出「中女100」壯觀畫面，並用空拍機、縮時攝影紀錄。

校方說，學生們很high，但因事先沒採排，本來擔心會手忙腳亂，不過因先透過電腦模擬畫面，確認班級位置，1小時內就完成排字。

校長洪幼齡也加入排字行列，她穿著今年畢業女兒的制服，站在100的第一排。她說，一所學校能走過百年，非常不易，中女中樂儀隊向來是令人矚目的亮點，成立至今已58屆，今年發起「樂儀校友慶百年」，將由第一屆學姐領隊巡行向母校致敬。