單親、隔代教養 黑人陳建州談運動如何翻轉人生

2019-09-06 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣議會今天在文化局舉辦運動經濟體育產業論壇，請到ABL寶島夢想家領隊陳建州（黑人）、球學創辦人何凱成等人分享體育人生，何凱成說，運動在成長過程是很重要的，現在太多學生只專注在學業，他很想「消滅補習班」增加更多運動人口。

彰化縣議會的地方治理論壇第三場「運動經濟 體育產業」論壇，邀請到陳建州、何凱成進行名人對談，縣議會臉書網站還直播二人精采對談，彰化縣政府教育處副處長張淑珠、彰化師範大學運動學系系主任江勁彥、臺中市政府運動局局長李昱叡等人參與論壇。

藝人黑人陳建州是籃球國手出身，他分享自己是在父母離異、單親、隔代教養的環境成長，17歲那年父親在華航空難中去世，他決定開始自力更生，拚上亞青盃中華隊國手，得到CBA球團的青睞，慢慢走出自己的路。

何凱成則是12歲時父親就過世，母親也因病無法照顧他，原本要被送到孤兒院，後來美國的姑姑照顧他，他在美國靠著美式足球運動拿獎學金上哈佛大學，至今他的名字還留在哈佛大學體育牆，而他也是台灣唯一打美式足球的名人。

何凱成推廣CSL球學聯盟，希望運動在校園生根、永續發展，甚至成為產業，他很希望能翻轉現行教育過度偏重學業表現，扭轉學生們都去補習的現象，其實運動與健康才是人生最重要的，從運動中還可以學習到團隊精神，抗壓性、培養領袖能力。

由於彰化縣議會議長謝典林也是全國籃球協會理事長，他也促成彰化縣立體育館，成為ABL「寶島夢想家」籃球隊的主場，今年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽、BE HEROES經典對決等重要籃球賽事都在彰化舉辦，未來也希望能提升運動產業經濟。