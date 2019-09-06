讓人腳底發麻的信義雙龍吊橋 加緊施工預計年底完成

2019-09-06 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



雖然受到山區連續降雨影響，信義鄉雙龍瀑布行人吊橋，截至8月底止，施工進度已達到90.43%，上午縣長林明溱再度前往會勘工程進度，林縣長表示，雖有道路因颱風豪雨坍方，為了發展當地觀光，預計最快年底可完工，過年前就可讓民眾體驗全國之最的吊橋與壯麗的雙龍瀑布景觀。

林明溱指出，雙龍瀑布過去是非常熱門的觀光景點，縣府與日月潭風管處、信義鄉公所共同籌措約5500萬元興建雙龍吊橋，階梯以彩虹七彩顏色配色，七彩顏色的橋面，紅橙黃三色已完成組裝，目前正在安裝綠色橋面版。周邊遊憩設施改善進度則為47.44%，將在橋面組裝完成後繼續趕工。

觀光處表示，雙龍吊橋不同過去的水源吊橋，總長度達342公尺，並採階梯式橋面，合計420階，深度達110公尺，長度深度都居全國之冠，將成為具代表性的景觀吊橋，民眾休假到此可爬山運動，欣賞壯麗的大自然景觀，相信年底完成後，將吸引許多觀光客，帶動地方繁榮與經濟發展。

此外，最壯觀的是雙龍瀑布位在海拔高度800公尺的陡峭山壁中，瀑布分為上瀑及下瀑，景色有如雙龍吐珠一般，目前雙龍吊橋施工現場，可見到工人以流籠將吊橋橋面版系統吊至預定位置，並在高空與前段橋面版組合鎖定，每塊面版系統再以鋼索夾及7支42.5mm的鍍鋅鋼索組合鎖定，工程非常艱鉅。