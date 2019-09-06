8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣北斗鎮許姓老翁長期獨居在大道里一處老舊平房，有電卻沒燈，有床卻堆滿雜物，睡覺只能窩在床上坐著睡，北斗鎮公所志工隊今年組成關懷團深入鄰里發現他，在中秋前夕當地慈善團集結愛心號召募捐為他搭建屋頂，免於風雨漏水之苦，送來床墊床鋪，讓他有張新床可以好眠。

88歲許姓老翁領有身心障礙手冊，因年紀大已無法工作，加上行動不便，近年由弟媳接濟三餐，但長期獨居的平房石棉瓦屋頂已破舊，大雨一來時常漏水，床鋪因而搬到廚房，床上卻堆滿雜物，老翁根本無處可平躺，生活相當克難。

北斗分局志工中隊長黃旗旺長期協助弱勢個案搭建住所，他連結慈善團與工班等資源，每個月協助2起以上個案，他說，這次慈化慈善會、壽安慈善會、玉天慈善會及信德慈善會等慈善團體共同募捐約6萬元，先以烤漆浪板蓋在屋頂上，送來全新床架與床墊，還裝上電燈，並協助老翁將屋內雜物清除，改善居住環境，北斗分局警察志工，今天也到場關懷。