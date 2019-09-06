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香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣北斗鎮許姓老翁長期獨居在大道里一處老舊平房，有電卻沒燈，有床卻堆滿雜物，睡覺只能窩在床上坐著睡，北斗鎮公所志工隊今年組成關懷團深入鄰里發現他，在中秋前夕當地慈善團集結愛心號召募捐為他搭建屋頂，免於風雨漏水之苦，送來床墊床鋪，讓他有張新床可以好眠。

88歲許姓老翁領有身心障礙手冊，因年紀大已無法工作，加上行動不便，近年由弟媳接濟三餐，但長期獨居的平房石棉瓦屋頂已破舊，大雨一來時常漏水，床鋪因而搬到廚房，床上卻堆滿雜物，老翁根本無處可平躺，生活相當克難。

北斗分局志工中隊長黃旗旺長期協助弱勢個案搭建住所，他連結慈善團與工班等資源，每個月協助2起以上個案，他說，這次慈化慈善會、壽安慈善會、玉天慈善會及信德慈善會等慈善團體共同募捐約6萬元，先以烤漆浪板蓋在屋頂上，送來全新床架與床墊，還裝上電燈，並協助老翁將屋內雜物清除，改善居住環境，北斗分局警察志工，今天也到場關懷。

北斗鎮長李玄在說，前鎮長楊麗香任內期間，因發生4起獨居老人在住家突然往生後才被發生的個案，相當心酸，他上任以來公所組成百人志工隊，特別訪視鎮內低收入戶與獨居老人，尤其關心80歲以上獨老，避免憾事發生，也希望鎮民發現需要幫助的個案，不要吝於協助通報。

許姓獨老（左二）的居住環境不佳，地方慈善團體今天前往關心。記者林敬家／攝影
許姓獨老（左二）的居住環境不佳，地方慈善團體今天前往關心。記者林敬家／攝影
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工班今天以烤漆浪板搭建屋頂。記者林敬家／攝影
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許姓老翁居住環境不佳，床上堆滿雜物。記者林敬家／攝影
許姓老翁居住環境不佳，床上堆滿雜物。記者林敬家／攝影
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北斗鎮長李玄在今天與北斗分局志工以及慈化慈善會、壽安慈善會、玉天慈善會及信德慈善...
北斗鎮長李玄在今天與北斗分局志工以及慈化慈善會、壽安慈善會、玉天慈善會及信德慈善會等關心獨居老人。記者林敬家／攝影
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北斗分局志工中隊長黃旗旺帶來床架、棉被，改善許姓獨老的居住環境。記者林敬家／攝影
北斗分局志工中隊長黃旗旺帶來床架、棉被，改善許姓獨老的居住環境。記者林敬家／攝影
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許姓老翁居住環境不佳。記者林敬家／攝影
許姓老翁居住環境不佳。記者林敬家／攝影
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獨居老人老翁漏水
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