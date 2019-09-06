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中興新村活化 蔡培慧盼從公園環境做起

2019-09-06 14:33中央社 南投縣6日電

民進黨立委蔡培慧。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影
民進黨立委蔡培慧。 聯合報系資料照／記者江良誠攝影
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中興新村光華公園部分遊具設施老舊、生鏽，且外圍人行道地磚破損，長輩有跌傷風險，民主進步黨立法委員蔡培慧今天邀相關單位踏勘，盼積極協助整頓環境，打造共融特色公園。

中興新村光華公園占地大，平日下午常有外籍移工陪伴長輩來走走，假日更有許多親子客，可說是中興新村最熱門休憩公園，但部分遊具設施老舊、生鏽，甚至外圍人行道凹凸不平、地磚破損，長輩有跌傷風險，且附近商圈稍欠妥善規劃，居民盼提升改善。

蔡培慧今天邀民進黨立委林靜儀、國家發展委員會、內政部營建署、有限責任行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社等單位踏勘，盼提供乾淨、整齊、多元場地，並就法規調適、預算編列、規劃設計，持續與國發會研商，以促成周邊環境美化。

蔡培慧說，將請相關單位修繕人行道地磚，以保障行人安全；許多民眾關心公園設施更新，她將開協調會邀南投市公所、國發會等單位，討論若由市公所提出地方創生計畫，或許可整合各部會預算；員工消費合作社外圍市集景觀改善，研議可納入鄰近市集做整體規劃。

長期關心中興新村發展的光榮里長陳武強指出，國發會中興新村活化專案辦公室只是臨時編制，經費需四處張羅，中興新村需要正式主管機關，以早期有陽明山管理局為例，建議設置中興新村管理局並直屬總統府，如此才能正式編列預算，長期運作來解決問題。

員工消費合作社外有攤商聚集，合作社研擬活化利用一旁經管的商業土地，設置遮陽設施並集中管理周邊攤商，以避免攤商凌亂擺置；廖姓攤商則認為，居民20、30年來已習慣在此買餐食，攤商遷移到約50公尺外的土地集中營運「根本沒人潮、沒生意」。

中興新村蔡培慧
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