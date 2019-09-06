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台中南天宮68周年宮慶 近3000箱普度物資助弱勢

2019-09-06 11:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中南天宮關帝廟啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，今天在太平區公所發放39...
台中南天宮關帝廟啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，今天在太平區公所發放390份普度物資。圖／台中南天宮關帝廟提供
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台中南天宮關帝廟今年為慶祝68周年宮慶，除了舉辦讀經表演、孝行楷模頒獎外，也啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，將今年信徒捐出近3000大箱普度物資，轉贈給北屯、大里、霧峰、太平、東區等地弱勢族群，今天在太平區公所發放普度物資，由全區39里的里長協助發放390份愛心物資，明天在東區南天宮前廣場發放310份愛心物資。台中南天宮主委吳光雄說，感謝天空作美，也感謝太平區公所共同協助把愛傳出去，希望這樣的善舉能幫助到需要幫助的弱勢族群。

台中南天宮關帝廟今天上午在太平區公所發放普度物資，包括台中市議員李碧華、賴義鍠、太平聯誼會副理事長賴玉敏共襄盛舉，太平區公所區長許貴芳也頒發感謝狀給台中南天宮。

南天宮主委吳光雄說明，台中南天宮關帝廟每年在中元普度後，都會將各方大德捐出的普度物資，贈給需要幫助的人，推行慈善與互助互愛精神，關懷台灣地方角落弱勢家庭。今年共有近3000大箱普度物資，包括沙拉油、白米、鹽、麵條、泡麵、醬油、罐頭、米酒、飲料等15品項。

南天宮主委吳光雄指出，台中南天宮關帝廟倡導忠義精神，感謝信眾長年參與公益活動，期待讓善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列。相關活動詳至台中南天宮官方網站https://www.tcntg.org/，台中南天宮官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/tcntg/

台中南天宮關帝廟啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，今天在太平區公所發放39...
台中南天宮關帝廟啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，今天在太平區公所發放390份普度物資。圖／台中南天宮關帝廟提供
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