台中南天宮68周年宮慶 近3000箱普度物資助弱勢

2019-09-06 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中南天宮關帝廟啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，今天在太平區公所發放390份普度物資。圖／台中南天宮關帝廟提供 分享 facebook 台中南天宮關帝廟今年為慶祝68周年宮慶，除了舉辦讀經表演、孝行楷模頒獎外，也啟動「大台中愛心物資發放列車公益活動」，將今年信徒捐出近3000大箱普度物資，轉贈給北屯、大里、霧峰、太平、東區等地弱勢族群，今天在太平區公所發放普度物資，由全區39里的里長協助發放390份愛心物資，明天在東區南天宮前廣場發放310份愛心物資。台中南天宮主委吳光雄說，感謝天空作美，也感謝太平區公所共同協助把愛傳出去，希望這樣的善舉能幫助到需要幫助的弱勢族群。

台中南天宮關帝廟今天上午在太平區公所發放普度物資，包括台中市議員李碧華、賴義鍠、太平聯誼會副理事長賴玉敏共襄盛舉，太平區公所區長許貴芳也頒發感謝狀給台中南天宮。

南天宮主委吳光雄說明，台中南天宮關帝廟每年在中元普度後，都會將各方大德捐出的普度物資，贈給需要幫助的人，推行慈善與互助互愛精神，關懷台灣地方角落弱勢家庭。今年共有近3000大箱普度物資，包括沙拉油、白米、鹽、麵條、泡麵、醬油、罐頭、米酒、飲料等15品項。