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文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

位在台南新化的中興大學新化林場，前身是日據時期台南演習林，設立在1920年，明年將正式邁入百年林場行列，因是全國最大的桃花心木造林森林，場方最近推出「文創提袋」，以桃花心木為主角，除凸顯林場特色，也讓遊客認識桃花心木。

新化林場的沿革，是1919年臺灣總督府農林專門學校，大正八年（1919）4月18日，臺灣總督府飭令成立「臺灣總督府農林專門學校」設預科及農業科、林業科。基於對於農林教育之透徹理解，校長阿部文夫基認為農林教育應以理論與實際配合教學，請求總督府將所保管山林移撥學交設立演習林（實驗林）1920年6月2日核撥台南廳大目降里礁坑仔庄及廣儲東里庄山林，面積340多甲，作為台南演習林（即今之新化林場）。

新化林場場長吳佾鴻表示，今年是中興大學100年，明年是新化林場100年，目前正在地方文史工作者協助下，會舉辦一場新化林場100年的沿革發展歷史，讓更多人認識這座百年林場，因也是最靠近台南市區的森林，是台南市民最常親近休閒爬山的地方，加上又是平埔族西拉雅人的傳統聚居地，深具自然景觀及人文特色。

新化林場今年也首度推出「文創提袋」，主角是桃花心木，內容是取自中興大學林管處處長曾彥學等人的著作「台灣樹木誌 」，採用手繪圖，從桃花心木的葉子。、種子、朔果，還有花的秘密呈現出來，因設計很漂亮，不會輕易丟棄，可以重覆使用很環保，二者可以達到宣傳目的，還能夠推廣桃花心木的知識。

吳佾鴻說，桃花心木的花很特殊，雖屬單性花，但是它的構造原是兩性的，只因其中必有一性退化，所以又稱單性花雌雄同株。

他也順帶科普植物常識，單性花：植物為單性花種子植物，且雌花與雄花分別生長在不同的植株上。 (即一朵花只有雄蕊，或是只有雌蕊)兩性花 ：一朵花同時具備了雄蕊與雌蕊雌雄同株 ：雄花與雌花同時長在同一棵植物上。雌雄異株：雄花與雌花個別長在不同的植株上。

中興大學有四大屬林場分位處北中南，分別是惠蓀林場、新化林場、東勢林場及文山林場。

桃花心木特殊之處是屬單性花雌雄同株，雄花會掉落，雌花結果。記者吳淑玲／攝影
桃花心木特殊之處是屬單性花雌雄同株，雄花會掉落，雌花結果。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場推出文創提袋，以桃花心木為主角，凸顯森林特色。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場推出文創提袋，以桃花心木為主角，凸顯森林特色。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場是全台最大的桃花心林造林森林。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場是全台最大的桃花心林造林森林。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場場長吳佾鴻表示，新化林場明年100周年，推出文創提袋，以桃花心木...
中興大學新化林場場長吳佾鴻表示，新化林場明年100周年，推出文創提袋，以桃花心木為主角，凸顯森林特色，也讓遊客認識桃花心木。記者吳淑玲／攝影
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