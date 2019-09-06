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「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45聯合報 記者喻文玟╱即時報導

弘道西屯志工站長王文平，昨天舉辦「圓滿人生Party」生前告別式，接受歡呼入場。...
弘道西屯志工站長王文平，昨天舉辦「圓滿人生Party」生前告別式，接受歡呼入場。記者喻文玟／攝影
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「趁身體硬朗，我要舉辦一場歡樂、溫馨的生前告別式！」弘道基金會西屯志工站長王文平昨天在40多名親友、工作伙伴陪伴下，舉辦別具意義的「圓滿人生Party」，以「道歉、道謝、道愛、道安」感謝親人朋友，期許未來每一天活在當下！

弘道老人福利基金會2016年起開始推動「生命咖啡館」，藉由10周團體式課程教長輩認識安寧療護、病人自主權利法、身後事我做主如何和家人談生死、生命回顧、圓夢GO，讓長輩們從初階漸進健康談論生死議題。

70歲王文平去年參加「生命咖啡館」之前，媽媽剛過世，他說，每一堂課都教他如何和媽媽好好道別，也反思過去有哪些決定是不好？還有哪些話沒有說。課程中認識「生前告別式」觀念，決定趁自己健康時，把對家人、親友想說的話真情告白。

結婚42年的太太郭碧珠說，先生像巨人撐起整個家，雖不是大富大貴，但幸福美滿，起初聽到先生想舉辦「生前告別式」覺得很棒，可以健康、沒有禁忌看待身後事，並大聲說出感謝與愛。

「爸爸很像鏟土車，幫我鏟去前方一切的困難。」女兒王嘉璟說，聽到生前告別式的想法，覺得老爸很前衛，反而很感謝爸、媽在健康的時候就安排好後續，讓子女知道雙親的想法。

王文平說，他辦完生前告別式後期許自己，每天都是新的人生，活在當下；愛家人也簽署不急救醫囑，更想好了身後事怎麼辦，自己安心和放心。下一個夢想是計劃全家一起搭郵輪至日本遊玩，也想搭乘環島列車，珍惜與家人相聚時光。

弘道西屯志工站長王文平（左二）與太太、妹妹、女兒合照，他很開心能趁身體硬朗時，好...
弘道西屯志工站長王文平（左二）與太太、妹妹、女兒合照，他很開心能趁身體硬朗時，好好說愛與感謝。記者喻文玟／攝影
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弘道西屯志工站長王文平，昨天舉辦「圓滿人生Party」生前告別式，40位親友與工...
弘道西屯志工站長王文平，昨天舉辦「圓滿人生Party」生前告別式，40位親友與工作伙伴，一起感受歡樂圓滿的人生Party。記者喻文玟／攝影
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告別式
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