「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



弘道西屯志工站長王文平，昨天舉辦「圓滿人生Party」生前告別式，接受歡呼入場。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 「趁身體硬朗，我要舉辦一場歡樂、溫馨的生前告別式！」弘道基金會西屯志工站長王文平昨天在40多名親友、工作伙伴陪伴下，舉辦別具意義的「圓滿人生Party」，以「道歉、道謝、道愛、道安」感謝親人朋友，期許未來每一天活在當下！

弘道老人福利基金會2016年起開始推動「生命咖啡館」，藉由10周團體式課程教長輩認識安寧療護、病人自主權利法、身後事我做主如何和家人談生死、生命回顧、圓夢GO，讓長輩們從初階漸進健康談論生死議題。

70歲王文平去年參加「生命咖啡館」之前，媽媽剛過世，他說，每一堂課都教他如何和媽媽好好道別，也反思過去有哪些決定是不好？還有哪些話沒有說。課程中認識「生前告別式」觀念，決定趁自己健康時，把對家人、親友想說的話真情告白。

結婚42年的太太郭碧珠說，先生像巨人撐起整個家，雖不是大富大貴，但幸福美滿，起初聽到先生想舉辦「生前告別式」覺得很棒，可以健康、沒有禁忌看待身後事，並大聲說出感謝與愛。

「爸爸很像鏟土車，幫我鏟去前方一切的困難。」女兒王嘉璟說，聽到生前告別式的想法，覺得老爸很前衛，反而很感謝爸、媽在健康的時候就安排好後續，讓子女知道雙親的想法。