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彰化鐵路醫院日治時期名流聚集 盼活化吸引劇組拍攝

2019-09-06 07:42聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院(原高賓閣)去年底修復完工，將進行招商活化，高賓閣在日治...
彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院(原高賓閣)去年底修復完工，將進行招商活化，高賓閣在日治時期是高級酒家，包括台灣新文學之父賴和、台灣醫學之父杜聰明等文人雅士、政商名流常在此聚會交誼。記者林宛諭／攝影
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彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣），在日治時期是建築前衛、還有附有舞池、包廂的高級酒家，當時包括台灣新文學之父賴和、台灣醫學之父杜聰明等文人雅士、政商名流常在此聚會交誼。去年底修復完成後台灣鐵路管理局職福會進行招商，但流標4次，彰化文化局建議台鐵降低租金，加速活化期程。

高賓閣建於昭和13年（1938），1、2樓共300多坪，由於有天井採光極佳，是很氣派的日式建築，日治時期聚集文人雅士、政商名流聚會交誼，二次世界大戰後台鐵收購該棟建築作為鐵路診所，1970年再擴大為鐵路醫院，鐵路醫院結束營業後，也曾轉租給婚紗公司經營。

2008年台鐵有意拆建物改建成停車場，經民間團體搶救，彰化縣政府2011年指定為縣定古蹟，歷經7年完成調查研究、修復再利用規畫、工程修復，爭取文化部補助整修、加上縣府經費與台鐵自籌款，共斥資近5000萬元進行整修，去年11月底完工並落成。

台鐵職工福利委員會總務組長江權佑表示，台鐵進行招商活化古蹟再利用，但去年至今已流標4次，雖然詢問單位很多，但民間業者在商言商會考量成本問題，還沒有民間業者投標，職福會將繼續招標，短期內將先接洽是否有影視劇組要先來拍片，或是先辦理短租。

鐵路醫院目前招商底標每月租金約15萬元，彰化文化局長張雀芬表示，文化局也希望古蹟建築能加速活化，9月21日文化局將與台鐵先辦鐵路文物展，其實有不少民間業者有意進駐，甚至有北部業者也來探詢過，但業者普遍反映租金門檻太高，因為營運前期必須投注巨額成本，以彰化物價水平，要打平成本得好長一段時間，除非能降低租金，才能吸引民間業者投入資金活化古蹟。

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院(原高賓閣)去年底修復完工，將進行招商活化，高賓閣在日治...
彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院(原高賓閣)去年底修復完工，將進行招商活化，高賓閣在日治時期是高級酒家，包括台灣新文學之父賴和、台灣醫學之父杜聰明等文人雅士、政商名流常在此聚會交誼。記者林宛諭／攝影
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台鐵古蹟日式建築
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