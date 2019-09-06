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彰化鐵路醫院 招商流標4次

2019-09-06 00:05聯合報 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣定古蹟的鐵路醫院（原高賓閣）去年底已修復完工，在日治時期是高級酒家，文人雅...
彰化縣定古蹟的鐵路醫院（原高賓閣）去年底已修復完工，在日治時期是高級酒家，文人雅士、政商名流常在此聚會交誼。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣定古蹟的「彰化鐵路醫院（原高賓閣）」，去年底已修復完工，但台鐵招商卻流標4次，主因是景氣不佳業者考量營運成本太高卻步不前；縣府昨規畫未來可能借給影視劇組拍片、或先短租，配合921震災20周年先辦鐵路文物展。

高賓閣建於昭和13年（1938），是附有舞池、包廂的高級酒家，當時包括台灣新文學之父賴和、台灣醫學之父杜聰明等文人雅士、政商名流常在此聚會交誼，是中部極具代表性的建築和交誼場所。

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）去年底修復完工，招商活化流標4次。 記者林宛...
彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）去年底修復完工，招商活化流標4次。 記者林宛諭／攝影
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2008年台鐵有意拆建物改為停車場，民間團體搶救，彰化縣府在民國100年指定為縣定古蹟，歷經7年調查研究、修復，斥資近5000萬元，去年11月底完工落成。

台鐵職工福利委員會總務組長江權佑說，台鐵已開始招商，活化古蹟再利用，但去年至今流標4次，詢問單位很多，但業者在商言商考量成本問題，最後都沒有業者投標；職福會將繼續招標，短期先接洽是否有影視劇組要來拍片，或先辦短租。

彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）去年底修復完工，高賓閣在日治時期是高級酒家，...
彰化縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）去年底修復完工，高賓閣在日治時期是高級酒家，包括台灣新文學之父賴和、台灣醫學之父杜聰明等文人雅士、政商名流常在此聚會交誼。 記者林宛諭／攝影
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高賓閣1、2樓共300多坪，有天井採光極佳，是極氣派的日式建築，二次世界大戰後一度為鐵路診所，1970年再擴大為鐵路醫院，也曾轉租給婚紗公司。

目前招商底標每月租金約15萬元，彰化文化局長張雀芬表示，希望古蹟建築能加速活化，9月21日將先與台鐵合辦鐵路文物展。彰化文化局也建議台鐵降低租金，才能加速活化期程。

台鐵古蹟日式建築停車場
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