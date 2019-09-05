貓羅溪綠美橋改生態廊道 公所、居民反對

2019-09-05 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投報導



南投市貓羅溪高灘地是石虎活動區域，建築師郭中端希望將綠美橋改為人行步道兼生態廊道，但公所和居民反對。 記者江良誠／攝影 分享 facebook 南投縣府改建貓羅溪綠美橋，景觀規畫師構想原車道改為高架生態廊道，上為行人徒步區，下面供石虎等動物穿越，加強民眾生態教育並減少機車通行頻率，但南投市公所和居民認為綠美橋是通學和購物路徑，禁行機車太不方便，各方爭執不休。

貓羅溪中游生態及生活廊道計畫由宜蘭「冬山河推手」郭中端景觀規畫師設計，她計畫把綠美橋改造為人行橋，下方並規劃生態廊道讓石虎通行，主要南投是石虎重要棲地，貓羅溪兩岸高灘地動植物生態豐富，也是石虎活動範圍，希望藉綠美橋改造為石虎、生態盡力。

南投市公所大力反對，認為綠美橋若去掉通行功能改造為景觀橋，養護相當困難；軍功、東山里民也認為，綠美橋是通往平和國小、市場重要通路，一旦禁止機車通行，家長和菜籃族得改騎軍功橋增加危險；陳姓居民說，根本沒看過石虎在此出沒，將綠美橋改造為生態廊道成效不高。

文化大學景觀學系主任郭瓊瑩表示，生態保育是長期工作，打造生態廊道可給小動物安全的活動路徑，如果石虎能存在，也代表當地環境更適合人類居住，保護動物也是保護人類。

南投縣建設處城鄉發展科長周洋攀說，保育觀念與居民生活同樣重要，若綠美橋無法禁止機車通行，可改為夜間避免機車通過，給石虎有活動覓食空間；縣府也計畫配合滯洪池，在會展中心規畫生態廊道，擴大貓羅溪的生態保育範圍。