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全國第12名！台中有機農地偏少 前市府不積極？

2019-09-05 23:23聯合報 記者陳秋雲／台中報導

台中市前市府團隊在外埔區設立有機集團栽培園區，審計處批評營運成效差，農業局形容百...
台中市前市府團隊在外埔區設立有機集團栽培園區，審計處批評營運成效差，農業局形容百廢待舉，將重新整頓。 圖／台中市農業局提供
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台中市有機農地面積比率偏低，僅占全市耕作面積0.62%，和桃園等縣市差很遠；農業局長蔡精強也表示，有機作物產量與農戶不足，不少學校使用午餐的有機食材還得向外縣市購買，也喪失引進契作的商機。台中市府審計處對這些現象都建議檢討改進。

「有機農業促進法」5月30日上路，農委會預計10年後有機農業面積可翻4倍。但據農糧署統計到8月底，台中市農戶198戶、有333公頃有機耕作面積，排全國第12名。目前花蓮有機農戶477戶、面積達2251公頃；高雄市有443戶、944公頃，鄰近的南投縣350戶、547公頃，苗栗的有機耕作面積也比台中市大。

台中審計處指出，市府去年就編列2300多萬元補助有機耕作，但歷年來增加的有機耕作面積、農戶都很有限，建議借鏡其他縣市，為有機農業加溫。

審計處也點名前市府團隊在外埔設立的十公頃「有機農業集團栽培區」，目的在推廣有機農作示範區，但經營成效不彰更應檢討。農業局長蔡精強表示，栽培區是有機生態教育及供應學校午餐有機食材的示範點，但他形容目前園區雜草叢生、百廢待舉，有些灌溉設施壞了也沒人修，生產的有機作物曾被檢出有農藥殘留，前朝這項有機農業政策匪夷所思。

蔡精強說，農業局已著手整頓外埔有機集團栽培區灌溉及土壤，原合約農戶全數解約，將引進青年加農的成員進入耕作。他表示，台中舊的有機農業政策須重新檢討，目前有機農作的產量不足，難以引進外界的契作需求，為台中農業創造商機。

不少學校使用午餐食材還得向外縣市購買，抱怨中市府行銷有機食材的態度消極。以桃園為例推動「天天安心食材」計畫，3天有機蔬菜、1天吉園圃蔬菜、1天非基因改造食材，5天的食材都在地採買，引領桃園有機耕作面積不斷成長，蔬菜產銷班具競爭力，吸引許多青農投入，甚至還可供應新北等縣市學校午餐所需。

中市農業局表示，將與教育局合作推動營養午餐食材在地採購，並建置資訊平台，供學校聯繫業者採購。

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