王長發商號 百年老宅賣滷味豆花 有藝文味

2019-09-05 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣老屋活化有愈來愈多民間的投入，彰化市王長發商號是日治時期建築，被王家子孫重新買回後去年開始賣滷味和豆花，並規劃藝文空間，已舉辦過多次媽祖講座、茶道咖啡講座等，甚至有客人的認同，還情義相挺來當「志工」。

「這幢房子差點被建商買走拆了重蓋」王長發商號老闆娘王薏筑說，這幢是先祖祖厝，早期賣米和布，後來家族成員分家，她已是第五代，幾年前原本建商要買走老房子拆除重蓋，她的父親王能宏捨不得，把老房子再買下，希望保留下「王長發商號」的家族情懷，他們申請彰化文化局老屋活化補助50萬元，自己還花了700多萬元整修，重新出發。

王長發商號現在成為一間有藝術氣息的百年冰店滷味店，由王薏筑和丈夫梁世賢一起經營，許多人都不知道他們賣的知名丐幫滷味創辦人就是王能宏，現在王長發商號也成為丐幫滷味的藝文升級版店面。

彰化市籍陳俊德醫師長期支持彰化南瑤宮的「百年古香路」，最近更拓展香路六廟活動，也結合咖啡品茶，已多次在王長發商號辦講座。

梁世賢說，其實老屋活化壓力很大，不僅整修老屋費用驚人，想保留老建材，但又有空間運用的限制，雖然他們位於近彰化火車站商圈，但其實這是個老商圈，停車不方便的種種限制，不少老店面每天只賺幾百元，真的考驗想創業的他們，為了要省成本，他們凡事自己來。

為了拓展客源，除了賣滷味，王薏筑也推出不惜成本的古早味鹽鹵豆花，用鹽鹵水取代石膏的豆花特別軟嫩，入口即化，還有台中客人特地跑來品嚐，招牌飲品則是日月潭青檸紅茶，用的是一斤2000元的日月潭紅茶加上現打檸檬汁，她說，對用材的講究是從小父母教他們的，總是希望做出最健康和真材實料的飲食。