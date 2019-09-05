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新民國小弦樂頻奪冠 志工媽媽最強推手

2019-09-05 16:56聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣新民國小推動弦樂十多年，每年都在各比賽中奪得佳績，也常參與社區活動表演，今年派出三個團參加2019彰化市長盃弦笛音樂大賽，一舉拿回三個冠軍成為「三冠王」。在這些亮麗的成績背後，有一群辛苦的志工媽媽們，是這些孩子們成功背後重要的推手，孩子有了亮麗表現，她們是最大功臣。

新民國小目前共有6個弦樂團，每周三下午是弦樂團上課和練習的時間，學校不僅僅到處充滿著學生練習的身影，更多是志工媽媽們在各教室外忙進忙出。家長會長邱小萍說，弦樂團的志工媽媽們就像一個大團隊，彼此感情非常好，除了各團的媽媽們會互相推舉出一位「總監」，每周老師上完課之後，還會帶著孩子再練習一堂課，其他還有媽媽們負責接送孩子、張羅點心，甚至還要陪伴練習受挫的孩子，給予安慰和鼓勵。

志工媽媽陳卉蓁說：「其實孩子獲獎，媽媽們最高興，因為看到他們的堅持與努力有了回報」，她說，因為弦樂的練習一開始是很枯燥又辛苦的，甚至當暑假準備市長盃時，每個禮拜孩子只能休息三天，常有孩子累了、鬧脾氣說不練了，都是志工媽媽們拿點心又哄又安慰地拉回來；孩子要參加比賽，媽媽們一起為孩子準備服裝、化妝，甚至自己染布做道具，志工媽媽的投入使得孩子們再怎麼累，也不敢輕易放棄。

志工陳琬秦說，兒子當初是「被一根薯條哄騙進樂團」，但一年過去她發現兒子變得有自信，也會主動想要練習，「拿著小提琴在路上走就是特別抬頭挺胸」。身為總監的卓宛珍也說，一開始帶孩子練習當然會有衝突，但慢慢熟悉之後彼此有了默契，加上這次在比賽中得獎，也讓他們更有動力學習。

新民國小校長楊巽斐表示，弦樂團是新民國小的優良傳統，學校必須大力支持之外，她最感佩這些志工媽媽願意花心力陪伴孩子，「有些家長本身不會音樂，但仍願意一直陪著孩子練習」，加上校內主任、老師的支持，才能讓孩子能安心學習，將弦樂團繼續維持下去。

新民國小弦樂團今年在彰化市長盃弦笛樂團音樂比賽得到三個冠軍，其中最重要的推手就是...
新民國小弦樂團今年在彰化市長盃弦笛樂團音樂比賽得到三個冠軍，其中最重要的推手就是一群熱心的志工媽媽。圖／新民國小提供
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新民國小弦樂團孩子要參加比賽，志工媽媽們幫忙整理服裝儀容。圖／新民國小提供
新民國小弦樂團孩子要參加比賽，志工媽媽們幫忙整理服裝儀容。圖／新民國小提供
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新民國小弦樂團參加彰化市長盃弦笛樂團音樂比賽奪冠，孩子們的服裝造型都是志工媽媽一...
新民國小弦樂團參加彰化市長盃弦笛樂團音樂比賽奪冠，孩子們的服裝造型都是志工媽媽一手打理。圖／新民國小提供
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新民國小弦樂團每一團都有一名志工媽媽擔任「總監」，每天盯著孩子團練。圖／新民國小...
新民國小弦樂團每一團都有一名志工媽媽擔任「總監」，每天盯著孩子團練。圖／新民國小提供
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