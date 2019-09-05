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圓滿人生 弘道為長輩舉辦生前告別式

2019-09-05 15:56中央社 台中5日電

邁入人生的下半場，如何面對漸漸流逝的生命，弘道老人福利基金會今天舉辦一場「生前告別式」，70歲的弘道志工王文平向太太、女兒及朋友大聲說愛，盼人生無憾。

弘道老人福利基金會推動「生命咖啡館」課程，讓長輩們從初階認識現行的生死議題，進階到以行動讓家人知道自己的想法，因而觸動參與課程的弘道西屯站長王文平辦理「圓滿人生Party」生前告別式，包括太太、女兒、妹妹及朋友們數十人擠滿會場。

這場「圓滿人生Party」今天在不老夢想125號的不老食光餐廳舉辦，現場先播影片回顧王文平的人生過往，太太除送上鮮花，2人還在親友的起哄下深情擁吻；女兒也哽咽表達對爸爸的愛，希望能帶著爸媽完成搭郵輪的願望。

王文平表示，參加課程前媽媽剛好過世，由於自己個性內向，不會輕易表達感情，如果在媽媽生前能以行動表達感謝，就不會一直感到遺憾，今天他要向在天上的媽媽說「媽媽，我愛您！」他覺得身後告別式，自己無法親自向大家感謝，只有生前告別式才能向大家聊聊自己的情感。

提到結婚42年的太太郭碧珠，王文平深情指出，人生低潮時遇到太太，還愛相隨從台北跟他回家鄉，不離不棄、無怨無悔，一個都市小姐願意下田工作，沒有埋怨「老婆謝謝妳，我愛妳！」

郭碧珠也分享說，覺得先生就像巨人一樣撐起了整個家，雖然不是大富大貴，但是幸福美滿，當初聽到先生想舉辦生前告別式的想法，覺得這是一件很好的事，可以讓大家沒有避諱的看待身後事，也可以彼此大聲說愛與感謝。

女兒王嘉璟忍不住哽咽表示，從小叛逆，感謝爸爸的包容，還當自己的鏟土車，鏟除一切困難。

告別式
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