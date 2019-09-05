彰化大埔截水溝護岸道路塌陷 王惠美勘察指示盡快搶修

2019-09-05 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



８月間接連豪雨帶來的山洪淘刷下，造成彰化市大埔截水溝北側護岸及路面塌陷達７０公尺，經縣府水資處緊急封閉辦理修護，禁止車輛通行。縣長王惠美今天中午前往現勘，強調目前這段護岸災害復建經費約840萬元，縣府會儘快搶險整修，確保安全。

王惠美是由水資處長陳詔慶等人陪同，前往塌陷的大埔截水溝北側護岸勘察，附近居民認為，是因民意代表反映下，縣府是疏濬過度，將河床土石挖走，才造成護岸被山洪淘刷，進而造成護岸道路龜裂、下陷，危及建物的安全。

王惠美表示，縣府會找出問題所在，第一先用安全樁固定，避免再有滑落的現象，第二是有關住戶及排水相關的部分，縣府會緊急處置。

至於，里長反映可能是在清淤之後造成塌陷，尤其8月有好幾次豪大雨，沖刷地基也可能是原因之一，王惠美希望民眾能尊重專業，區域排水，有時有很多的草跟土，該清淤的部分，縣府一定清淤，但不要因為過度清淤，導致堤岸可能的危險。

縣府水資處指出，大埔截水溝為早期施作的懸臂式擋土牆，使用年限較長，近年常因豪大雨造成崩塌，縣府歷年來也多次啟動災害復建進行修復，此次路段護岸發生崩塌主因為8月豪雨沖刷舊有護岸基礎，以致基礎掏空造成護岸崩塌及路面塌陷，縣府立即在現場吊放紐澤西護欄封閉，並籌備機具打設鋼板樁保護避免二次災害。