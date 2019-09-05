捕蜂每件3千多元報酬真好賺？彰化委外經費花完了

2019-09-05 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣捕蜂抓蛇業務從今年起，委由廠商經營，其中，捕蜂經費５４２萬元，從去年１１月到今年８月就已用罄，目前捕蜂業務回歸消防局，捕蛇經費仍有餘額，明年將由縣府農業處編列經費，並爭取農委會補助，持續委外辦理，並將調整經費配置。消防局表示，捕蜂抓蛇業務委外後，確實減輕消防人員負擔，更能專注在救災救護工作。

日前彰化縣線西鄉發生３名學生撿棒球時被虎頭蜂螫傷，其中一人被螫５０多針，有關捕蜂抓蛇執行成效也引起關切，不過，消防局指出，此一事件涉及公共設施維護問題，消防局也未接獲捕蜂協助，建議民眾如果有需求，應立即報案，消防局通知廠商或者由消防局派員處理。

彰化縣捕蜂抓蛇業務由縣府自編1千萬元、中央補助6００多萬元經費，去年11月先完成捕蜂業務委外，今年3月、5月再針對抓蛇業務依兩階段分區完成委外，委外時間是每天上午8時到晚間10時，由消防局救災救護中心受理報案後，再通報廠商執行，其餘時間則由消防局消防人員負責，捕蜂、抓蛇成案每件報酬是3300元到3500元。

其中，捕蜂業務共編列５４０萬元，由兩家廠商得標，執行到今年８月２２日共１９０６件，將捕蜂經費用完，到年底前，捕蜂業務回歸消防局執行，至於抓蛇業務因較晚發包，到目前執行２０１１件，仍有經費續由四家廠商執行。

消防局表示，明年的捕蜂抓蛇經費與今年相當，仍由縣府農業處編列預算，並爭取農委會補助。經過這段委外時間的執行狀況，消防局會檢討捕蜂抓蛇的經費配置，以及調整報酬金額。