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捕蜂每件3千多元報酬真好賺？彰化委外經費花完了

2019-09-05 12:23聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣捕蜂抓蛇業務從今年起，委由廠商經營，其中，捕蜂經費５４２萬元，從去年１１月到今年８月就已用罄，目前捕蜂業務回歸消防局，捕蛇經費仍有餘額，明年將由縣府農業處編列經費，並爭取農委會補助，持續委外辦理，並將調整經費配置。消防局表示，捕蜂抓蛇業務委外後，確實減輕消防人員負擔，更能專注在救災救護工作。

日前彰化縣線西鄉發生３名學生撿棒球時被虎頭蜂螫傷，其中一人被螫５０多針，有關捕蜂抓蛇執行成效也引起關切，不過，消防局指出，此一事件涉及公共設施維護問題，消防局也未接獲捕蜂協助，建議民眾如果有需求，應立即報案，消防局通知廠商或者由消防局派員處理。

彰化縣捕蜂抓蛇業務由縣府自編1千萬元、中央補助6００多萬元經費，去年11月先完成捕蜂業務委外，今年3月、5月再針對抓蛇業務依兩階段分區完成委外，委外時間是每天上午8時到晚間10時，由消防局救災救護中心受理報案後，再通報廠商執行，其餘時間則由消防局消防人員負責，捕蜂、抓蛇成案每件報酬是3300元到3500元。

其中，捕蜂業務共編列５４０萬元，由兩家廠商得標，執行到今年８月２２日共１９０６件，將捕蜂經費用完，到年底前，捕蜂業務回歸消防局執行，至於抓蛇業務因較晚發包，到目前執行２０１１件，仍有經費續由四家廠商執行。　

消防局表示，明年的捕蜂抓蛇經費與今年相當，仍由縣府農業處編列預算，並爭取農委會補助。經過這段委外時間的執行狀況，消防局會檢討捕蜂抓蛇的經費配置，以及調整報酬金額。　　

消防局災害搶救科科長張恭維說，彰化縣過去一年受理捕蜂抓蛇業務約９０００件，占消防人員業務約１成，在捕蜂抓蛇業務委外後，確實已減輕消防人員的工作負擔，也更能專注於救災救護本務。

捕虎頭蜂風險極大，必須要有完整防護裝備與捕捉技巧，才能克竟其功。照片／彰化縣消防...
捕虎頭蜂風險極大，必須要有完整防護裝備與捕捉技巧，才能克竟其功。照片／彰化縣消防局提供
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捕蛇要有豐富經驗，膽大心細，才能順利完成任務。照片／彰化縣消防局提供
捕蛇要有豐富經驗，膽大心細，才能順利完成任務。照片／彰化縣消防局提供
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