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中市推iBike2.0 審計處：設站應加強評估

2019-09-04 23:02聯合報 記者陳秋雲／台中報導

台中市交通局表示，今年度會以熱門路線的需求增設站點，並規劃自行車專用道。記者陳秋...
台中市交通局表示，今年度會以熱門路線的需求增設站點，並規劃自行車專用道。記者陳秋雲／攝影
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台中市推動iBike累計已超過2800多萬人次騎乘，市府爭取經費推動iBike2.0倍增計畫，但台中市審計處發現，103年到去年止，市府設置的iBike租賃站，在部分人口密集周邊並未設站，且熱門景點也沒有自行車專用道，建議市府日後設站應加強評估。

台中市審計處指出，台中市107年iBike站點共325處，有800萬人騎乘，但部分人口密集地區周邊未設置公共自行車租賃站，部分上下車人次較多的火車站、公車站周邊也未設站。市府雖提供免費加入「公共自行車傷害險」，但市區熱點沒有配套的自行車專用道，在人車擁擠的道路，單車騎士安全有疑慮。

不少高中職學生表示，上學要通勤，尤其搭火車更需騎iBike，但目前各校站點不普及，很可惜！另建議在各市場、賣場及社教機構也可以設點，提高利用率。

審計處指出，台中市政府104年辦iBike租賃站點票選，部分地方確實反映當地民眾需求，但有不少地點是社交群組疾呼灌票，造成與地方需產生落差。加上部分來自民代的壓力，要求在選區設站，造成「部分熱門地點沒有租賃站」接駁不方便。

審計處特別強調應依行政區人口、電子票證交易資料、全市各火車站進出人次及iBike租借紀錄作為評估依據，避免人為干擾。

台中市政府交通局表示，目前iBike已營運327站，並提供9150輛車，累計騎乘人次超過2800多萬。交通局爭取109年度預算，研議iBike下一期將以大眾運輸點、大專院校、高中職等站優先規劃設置。

中市審計處分析歷年租借紀錄，以台中火車站借車車次 一年約24.99萬次最多，其次是台中市民廣場20.03萬次。

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