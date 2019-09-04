「全台最強大哥」呂崇民父親逝世 愛劍道晚年皈依佛法

2019-09-04 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



圖為2001年前台中市長胡志強（前）與台中七銀副董事長呂國震（後）。聯合報系資料照片／記者于志旭攝影 分享 facebook 中部政商界聞人、群園集團總裁呂崇民，過去被外界形容是「全台最強大哥」，近年來少在媒體、公開場合曝光，但因呂的父親呂國震昨天下午1時許，在西區的老家逝世，享耆壽98歲，才讓呂又躍上新聞版面。據了解，呂父逝世後，呂已決定父親後事以不發訃聞、不辦公祭的方式辦理，僅在老家布置追思佛堂，6日開始在現場提供蘭花花瓣，讓親友供花致意，十分低調。

群園集團總裁呂崇民之父呂國震（見圖）昨天下午逝世，家屬低調，以不發訃文、不辦公祭的方式辦理呂父後事。圖／摘自台中七信年刊 分享 facebook 呂崇民的父親呂國震在台中市是知名的銀行家，也是建築界元老，呂十多歲時就赴日求學，學成歸國後，在台中市蓋了最早的大樓「台中綜合大樓」，位於當時台中市最繁華的中區，現在少為年輕人所知，另外呂父也是籌設台中七信的重要人物之一，身兼台中七信的副董事長與總經理，具有建築、銀行家的雙重背景。

呂家友人表示，呂國震最喜歡的運動是劍道，從年輕一直練到老，直到80多歲，員工還能看到他練木劍的身影，數十年如一日，他給老員工的印象就是「很嚴厲，但對員工很好」，現在在群園集團工作數十年的老員工，都對他十分感念，認為他是一個「正直又重感情」的人。

呂家友人透露，呂國震看到兒子呂崇民跟著中台禪寺唯覺師父修習佛法，成為入門弟子，就很贊成兒子的決定，甚至呂崇民多年來為籌建修研佛法的精舍，投入很多資源，出錢出力的行為，也讓呂國震很肯定，晚年也被兒子影響，一起鑽研佛法，而且皈依三寶弟子。

今年64歲的呂崇民是群園集團的總裁，少年時綽號「飛虎民」，雖出身台中望族，但自身獨立創業，三十初頭就成功經營多項事業，也被稱為「少年董仔」，呂家與台中政商界淵源深，與台中市議會前副議長張宏年的張家是姻親關係，張在輩分上要叫呂「阿叔」，跟前立委顏清標在年輕時就是結拜兄弟，跟兩人交情都很深。2001年，張宏年在服務處被薛球犯罪集團綁架，要求3億元贖金，當時呂因具影響力、「有義氣、講信用」，也由呂居中協調、奔走，最後張順利獲釋。