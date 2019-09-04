【即時短評】老樹見證當地發展 是很多人共同的記憶

2019-09-04 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



員林百果山廣天宮廟埕1株百年老榕樹，今年8月16日清晨突然連根傾倒。聯合報系資料照片 分享 facebook 2019年8月16日清晨5時多，連日下雨後發生四級地震，員林百果山廣天宮廟埕的1株老榕樹，突然連根拔起傾倒，讓廟方和信眾不捨。事實上，老榕早就出現不正常的枯黃、落葉等褐根病害癥兆，只是沒人注意，彰化縣又少1株百年老樹。

依據林務局2005年自然保育網，彰化縣政府曾透過各鄉鎮市公所調查百年老樹，當時記錄101株珍貴老樹，樹種有榕樹、茄苳、芒果、樟樹、朴樹、 木棉、刺桐、榔榆、龍眼、黑板樹、象牙樹、 雀榕、楓香等 13 種，以榕樹 56 株最多。

縣政除公告列管，加裝避雷針保護，還指定管理人負責維護管理，一度引起各界重視見證地方發展的老樹資產，不少機關和愛樹民眾陸續通報，全縣登錄的珍貴老樹曾增至124株。可惜這股愛樹護樹熱潮只有五分鐘熱度，不少老樹因人為原因、病害腐朽而消失，目前只剩61株。

芬園鄉中崙村有1株樹齡達 310 歲臺灣櫸，在2015年8月8日強颱蘇迪勒風侵襲台灣，這台灣櫸應聲而倒。另外，還有花壇鄉三家春中溪二巷的刺桐夫妻樹、鹿港鎮海埔厝老刺桐、福興鄉秀厝百姓公廟老刺桐，早在2011年間相繼死亡，