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【即時短評】老樹見證當地發展 是很多人共同的記憶

2019-09-04 20:28聯合報 記者何烱榮╱即時報導

員林百果山廣天宮廟埕1株百年老榕樹，今年8月16日清晨突然連根傾倒。聯合報系資料...
員林百果山廣天宮廟埕1株百年老榕樹，今年8月16日清晨突然連根傾倒。聯合報系資料照片
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2019年8月16日清晨5時多，連日下雨後發生四級地震，員林百果山廣天宮廟埕的1株老榕樹，突然連根拔起傾倒，讓廟方和信眾不捨。事實上，老榕早就出現不正常的枯黃、落葉等褐根病害癥兆，只是沒人注意，彰化縣又少1株百年老樹。

依據林務局2005年自然保育網，彰化縣政府曾透過各鄉鎮市公所調查百年老樹，當時記錄101株珍貴老樹，樹種有榕樹、茄苳、芒果、樟樹、朴樹、 木棉、刺桐、榔榆、龍眼、黑板樹、象牙樹、 雀榕、楓香等 13 種，以榕樹 56 株最多。

縣政除公告列管，加裝避雷針保護，還指定管理人負責維護管理，一度引起各界重視見證地方發展的老樹資產，不少機關和愛樹民眾陸續通報，全縣登錄的珍貴老樹曾增至124株。可惜這股愛樹護樹熱潮只有五分鐘熱度，不少老樹因人為原因、病害腐朽而消失，目前只剩61株。

芬園鄉中崙村有1株樹齡達 310 歲臺灣櫸，在2015年8月8日強颱蘇迪勒風侵襲台灣，這台灣櫸應聲而倒。另外，還有花壇鄉三家春中溪二巷的刺桐夫妻樹、鹿港鎮海埔厝老刺桐、福興鄉秀厝百姓公廟老刺桐，早在2011年間相繼死亡，

根據縣府公告的百年珍貴老樹，以溪州鄉14株最多，彰化市只有1株茄苳，讓人遺憾的是員林、伸港、線西、福興、秀水、二林、芳苑和大城等8個市鎮鄉，竟然連1株百年老樹都沒有，彰化縣建縣已296年，老樹見證當地發展，是很多人共同的記憶，如何善待與保護老樹是嚴肅的課題，也是全民共同的責任。

彰化縣政府公告列管的61株珍貴老樹分布圖。記者何烱榮／翻攝
彰化縣政府公告列管的61株珍貴老樹分布圖。記者何烱榮／翻攝
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北斗鎮樹齡三百多年的大榕樹，是當地居民共同的成長記憶，被尊稱為「大榕公」。記者何...
北斗鎮樹齡三百多年的大榕樹，是當地居民共同的成長記憶，被尊稱為「大榕公」。記者何烱榮／攝影
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員林百果山廣天宮廟埕1株百年老榕樹，今年8月16日清晨突然連根傾倒。聯合報系資料...
員林百果山廣天宮廟埕1株百年老榕樹，今年8月16日清晨突然連根傾倒。聯合報系資料照片
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