盧秀燕拜會英國商務、能源部 取經空汙整治

2019-09-04 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



英國政府今年1月推出最新版Clean Air Strategy （清淨空氣策略），全力改善空汙、維護自然、促進經濟，台中市長盧秀燕9月3日率團拜會英國商務、能源和產業戰略部，針對空汙、能源、氣候變遷等議題熱烈交流。

盧秀燕表示，中火不僅是全台最大，更是世界第4大燃煤發電廠，市府藉生煤管制自治條例來督促中火減煤，過去或許無法完全落實，但現在的市府團隊會確實去執行，致力讓台中空氣品質逐步改善，英國預計2025年未減量燃煤電廠將全面退場，台灣也應順應全球潮流，重新省思能源政策，保障人民健康。

盧秀燕9月2日至11日率團前往英國及荷蘭市政考察，昨日拜會英國商務、能源和產業戰略部，由國際氣候策略處副處長Beth child、國際氣候暨能源處國際煤碳能源轉型小組組長Matt Webb接待，雙方針對空氣汙染、減碳、綠能及能源、廢棄物處理等層面進行實際對談及交流。

國際氣候策略處副處長Beth child表示，減少煤炭消費量並提升再生能源供電已成為英國能源發展主軸，商務、能源和產業戰略部也已宣布，2025年將全面禁止設置未減量的燃煤電廠，新設燃煤電廠也需加裝碳捕捉及碳儲存裝置。

此外，雖然既有電廠無加裝，但電力排放係數標準也加嚴至0.45 kg/CO2e；目前英國電力來源的燃煤占比，已由2012年的40%降至2017年的7%。

盧秀燕指出，整個歐洲地區、部份亞洲國家都「反煤」，這已是世界的趨勢，在歐洲國家的認知中，煤碳產生的汙染相當嚴重，英國減煤且反煤，預計2025年未減量燃煤電廠將完全退場，這對英國而言是相當大的挑戰，但英國等國家卻有極大的決心去執行此事，值得我們借鏡，後續包括歐盟或者是南韓的忠清南道等地區也開始跟進。

盧秀燕說，「反媒」是蔓延全世界的潮流，最主要就是為保障健康，免於環境汙染，台中3年多前已制定生煤管制自治條例，將藉由許可證審查機制，督促中火由每年燃煤約1600萬噸減煤至1104萬噸；英國政府重視燃煤產生的汙染，並制定政策全力防制，台灣能源政策也應順應這樣的潮流走。

另外，位於泰晤士河畔旁的一家當代美術館Tate Modern，原本是一座50年代設置的河岸火力發電廠，由於造成嚴重的空氣與水汙染，1981年廢棄退役後，2000年轉型成為國際知名的美術館。不僅免費開放民眾參觀，也成為泰晤士河畔重要的藝術地標之一。