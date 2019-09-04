北斗大榕樹綠意盎然 民眾不敢得罪大榕公亂動刀修剪

2019-09-04 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣北斗鎮鬧區有1株300多年大榕公老樹，是附近居民共同的成長回憶，每天有信眾上香求平安；近因枝枒茂密侵入民宅，又危及電線和往來車輛，但民眾不敢得罪大樹公，縣府農業處和北斗鎮公所會勘後，決定擇日向大榕公上香擲筊求好日進行修剪與保護。

北斗大榕公位在斗苑路一段與四維路交岔路口，樹齡比與附近1718年建廟，供奉五府千歲的寶興宮歷史還久，早年大榕公位在東螺溪溪畔，如今滄海桑田，東螺溪南移，當地已成熱鬧的市中心，見證北斗鎮發展過程。鎮長李玄在今天說，附近居民反映大榕公枝枒緊鄰民宅和電桿，希望能適當修剪，避免造成危害。

附近民眾說，大榕公除主幹外，有2枝落地的氣生根，冠幅很大，長年綠意盎然，因已有靈性，寶興宮王爺又很靈驗，信眾在大榕公前設置香案，每天有人燒香祈求平安，沒有人敢亂動刀修剪，才向鎮公所反映。

縣府農業處林務科承辦保護老樹業務的科員姜禮恩和李玄在、北斗鎮代會主席席王俊超等人會勘達成修剪的共識。姜禮恩說，農業處會儘速找專業廠商修剪大樹公，並同時診斷老樹有無病蟲害，一併適當防治保護。

目前彰化縣公告列管的珍貴老樹共有61株，北斗鎮有4株，除大榕公，另3株都在北斗國小校園的雞蛋花2株、大葉合歡樹1株。