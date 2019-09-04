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蝴蝶餐創意料理賽 人蝶共食蜜源食草入菜

2019-09-04 17:58中央社 南投縣4日電

新故鄉文教基金會今天舉辦蝴蝶餐創意料理賽，參賽者須用人、蝶可共食的蜜源及食草入菜，還要滿足口味好吃、能做市場推廣等要求，除推廣蝴蝶小鎮意象，也加深運用在地食材。

埔里鎮昔日有「蝴蝶王國」美名，新故鄉文教基金會近年除廣植蝴蝶蜜源植物、營造蝴蝶棲地、調查蝴蝶資源，透過進一步與行政院農業委員會林務局、國立暨南國際大學合作，今天舉辦「與蝶共餐」蝴蝶餐創意料理廚藝競賽，運用人蝶可共食的蜜源及食草，研發特色餐飲及糕點，盼呈現埔里蝴蝶生態新樣貌。

經經激烈比賽過程，新故鄉文教基金會表示，主菜組由慶鐘佳味食品公司主廚李嘉明的「野薑食茱萸雞肉捲佐柑柳醬」獲得金質獎，這道菜將雞肉打成慕斯，與野薑花、刺蔥搭配，口味可說無違和感；食茱萸又叫刺蔥，是多種蝴蝶重要食草植物之一。

糕點組金質獎由「香草騎士」主廚林雅筑「射之蝶」獲得，林雅筑表示，以蝴蝶聚集為意象所做的「射之蝶」是以檸檬慕司、柳橙醬、檸檬卡士達與刺蔥蛋糕體、野薑花蜜做成的甜點，風味清新又有刺蔥餘韻。

評審長、國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系教授鄭健雄說，選拔重點為要具備蝴蝶食草蜜源元素、要好吃、要能做市場推廣，期許透過蝴蝶餐競賽，推廣埔里的蝴蝶小鎮文化意象，並加深在地食材運用，縮短食物里程。

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