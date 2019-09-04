台灣溫泉反攻日本 南投北港溪與鬼怒川簽友好協定

2019-09-04 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



為推廣台灣溫泉觀光，國內溫泉業者近期反攻日本，積極簽訂台日友好交流協定，強化交流更引進彼此客源；其中櫪木縣與南投縣同屬內陸縣，並均以推動觀光為導向，當地鬼怒川溫泉區和南投北港溪溫泉區因此結盟，未來將擴大合作交流。

中華民國溫泉觀光協會指出，日本櫪木縣鬼怒川溫泉及周邊觀光推展做得很好，尤其以縣境內被列為世界文化遺產的「日光東照宮」，名氣最為響亮，因此於3日率隊走訪，也前去地底礦場遺跡大谷資料館英國大使館、衫並木公園等景點。

而櫪木縣為日本少數不靠海的內陸縣，與南投縣地理位置相似，均位居國境中央，縣內中襌寺湖與南投日月潭神似，且均以推動觀光為導向，更分別坐擁鬼怒川溫泉、北港溪溫泉等優質溫泉資源，雙方因此結盟簽訂台日友好交流協定。

鬼怒川溫泉區、北港溪溫泉區昨晚在中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田及櫪木縣產業勞動觀光部參事永井洋之的見證下，由庄田哲康、李浩瑋代表雙方簽約協定，期待藉此交流機會，各自引介台灣、日本遊客前往當地觀光泡溫泉。

李浩偉表示，未來雙方除能針對泡湯的文化、服務的禮儀及旅遊人口成長的策略等互相交流外，北港溪溫泉區更會全力推薦國姓鄉內優質旅遊景點、餐廳、民宿及渡假村，吸引日本遊客來台遊玩，同時推廣當地客家、原民等特色文化資源。