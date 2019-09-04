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午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市午后下起一陣暴雨，雖然僅約數十分鐘，但大里樹王里百姓公廟和東南路207巷都有淹水情形，所幸東南路淹水退得快，百姓公廟問題未來也會等市府在廟後側做綠美化時，一併做排水改善。

樹王里長陳俞樺下午看到百姓公廟淹水，趕緊向人借抽水機前往抽水。他說，因地勢低窪，這段期間只要一有稍大雨勢，百姓公廟就免不了淹水，只能借抽水機因應。

區公所主任必書張慶庸說，先前已勘查過百姓公廟，當地的水應該是從東興路來的，未來等市府在廟後側做綠美化時，一併做排水，就可以把水導入避免廟裡淹水。

台中市大里樹王里百姓公廟在午后一陣暴雨後，廟內積水。圖／ 樹王里長陳俞樺提供
台中市大里樹王里百姓公廟在午后一陣暴雨後，廟內積水。圖／ 樹王里長陳俞樺提供
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台中市大里樹王里百姓公廟在午后一陣暴雨後，廟內積水。圖／ 樹王里長陳俞樺提供
台中市大里樹王里百姓公廟在午后一陣暴雨後，廟內積水。圖／ 樹王里長陳俞樺提供
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淹水綠美化暴雨
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