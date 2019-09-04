親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

地震緊急避難包裝什麼？集集鎮公所告訴你…

2019-09-04 16:18聯合報 記者黑中亮╱即時報導

921震後20年，集集鎮公所將昔日地震傷痛轉化成防災知識，在各方企業捐助下，今天以集集為名推出「積集包」，其實就是地震包（緊急避難包），宣導民眾加強地震平時防災準備，內容裝有各種緊急應變時的防災物資，不但可以保護自己，更可以保護家人。

集集鎮公所指出，今年適逢921集集大地震走過20年，限量的「防災物資積集包」，其實是和地震包類似，積集包內容物有：礦泉水、護理隨身包、粗棉手套、口罩、低音哨、檢查卡、說明摺頁、鋁箔毯（保暖毯）、海鹽芝麻餅、手電筒等基本備援物品。

集集鎮鎮長陳紀衡表示，2500分的「防災物資積集包」 在募集物資過程中，原本面臨阻礙與碰壁，但還是遇到各方企業的伸出援手，慷慨贊助防災基本備援物資，彷彿重現地震發生時，台灣人民無私地將物資送入災區的大愛，讓防災物資籌募計畫變得更有意義，充滿台灣的人情與關懷。

畢竟民國88年9月21日凌晨1時47分，規模7.3的百年大震，震央就在南投，當晚的經歷及後續末日般的災情景象，如今仍在南投人民的心中，歷歷在目難以忘記！鎮長陳紀衡也當起YouTuber，拍攝防災物資包的開箱，透過詼諧的拍攝方式，讓民眾對於防災物資的基本認識與注意事項，傳遞「平時準備積集包，防災才能不出包」的觀念。

鎮公所表示，募資的防災物資積集包，將以「新生newborn」的概念，遴選設籍於集集鎮，於民國88年9月21日至108年9月21日20年間出生的新世代，作為「防災物資積集包」發送對象。

921震災20周年，集集鎮公所推出「積集包」（地震緊急避難包），宣導民眾加強地震...
921震災20周年，集集鎮公所推出「積集包」（地震緊急避難包），宣導民眾加強地震平時防災準備。圖／集集鎮公所提供
分享
921震災20周年，集集鎮公所推出「積集包」（地震緊急避難包），宣導民眾加強地震...
921震災20周年，集集鎮公所推出「積集包」（地震緊急避難包），宣導民眾加強地震平時防災準備。圖／集集鎮公所提供
分享
921震災20周年，集集鎮公所推出「積集包」（地震緊急避難包），宣導民眾加強地震...
921震災20周年，集集鎮公所推出「積集包」（地震緊急避難包），宣導民眾加強地震平時防災準備。圖／集集鎮公所提供
分享

集集大地震保暖
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

台灣溫泉反攻日本 南投北港溪與鬼怒川簽友好協定

2019-09-04 17:25

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

台中午後下大雨 國道一號五權西匝道涵洞封閉內側車道

2019-09-04 15:23

台中6區列豪雨農損現金救助 農業局提醒農民期限內申請

2019-09-04 12:05

彰化抽驗秋節產品 茭白筍及焦糖葵花子兩產品不合格

2019-09-04 12:04

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

彰化外海建70億元變電站 沃旭還在申請建照

2019-09-03 23:29

雙龍瀑布吊橋、步道 南投縣府收回自營

2019-09-03 23:16

環境才是重點 外師並非萬靈丹

2019-09-03 22:53

中市外師人數 六都倒數第二

2019-09-03 22:49

愛心主廚出任務 帶偏鄉學童辦桌蔬菜吃光光

2019-09-03 18:32

中秋節連假 臺中關進出口貨物和郵包服務不打烊

2019-09-03 17:31

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

終於要動工！ 員林果菜市場周邊道路要拓寬了

2019-09-03 17:29

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

台中青年委員9月上任？ 綠議員批迄今無下文

2019-09-03 15:18

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

風電廠商薪資只有三萬？原來是誤會一場

2019-09-03 19:20
看更多

熱門文章

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕

2019-09-03 23:41

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島

2019-09-03 20:05

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

前立委陳淑慧 任嘉市副市長

2019-09-03 23:36

影／台東議會審焚化廠預算 環團與民眾場外角力

2019-09-04 15:37

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top