地震緊急避難包裝什麼？集集鎮公所告訴你…

2019-09-04 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



921震後20年，集集鎮公所將昔日地震傷痛轉化成防災知識，在各方企業捐助下，今天以集集為名推出「積集包」，其實就是地震包（緊急避難包），宣導民眾加強地震平時防災準備，內容裝有各種緊急應變時的防災物資，不但可以保護自己，更可以保護家人。

集集鎮公所指出，今年適逢921集集大地震走過20年，限量的「防災物資積集包」，其實是和地震包類似，積集包內容物有：礦泉水、護理隨身包、粗棉手套、口罩、低音哨、檢查卡、說明摺頁、鋁箔毯（保暖毯）、海鹽芝麻餅、手電筒等基本備援物品。

集集鎮鎮長陳紀衡表示，2500分的「防災物資積集包」 在募集物資過程中，原本面臨阻礙與碰壁，但還是遇到各方企業的伸出援手，慷慨贊助防災基本備援物資，彷彿重現地震發生時，台灣人民無私地將物資送入災區的大愛，讓防災物資籌募計畫變得更有意義，充滿台灣的人情與關懷。

畢竟民國88年9月21日凌晨1時47分，規模7.3的百年大震，震央就在南投，當晚的經歷及後續末日般的災情景象，如今仍在南投人民的心中，歷歷在目難以忘記！鎮長陳紀衡也當起YouTuber，拍攝防災物資包的開箱，透過詼諧的拍攝方式，讓民眾對於防災物資的基本認識與注意事項，傳遞「平時準備積集包，防災才能不出包」的觀念。