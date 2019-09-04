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又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市大埔截水溝兩側堤岸道路因豪雨帶來的山洪淘刷下，造成北側路面龜裂及下陷而封閉施工，類似封路情況已成常態，修不勝修。縣府工務處表示，縣府已爭取中央補助及自籌共26億多元，辦理兩側道路拓寬，預定年底辦公聽會，明年下半年動工，約2到3年可完工，除可強固護岸外，南彰化及花壇鄉出入也更為便利。

彰化市大埔截水溝是彰化市重要的治山防洪排水，兩側的堤岸道路則是建國科大通往彰化交流道的捷徑，穿越了大埔路、中山路，是南彰化及花壇鄉民出入的重要道路，平時車流量甚大。

不過，大埔截水溝卻常因豪雨淘刷護岸，造成堤岸道路下陷及龜裂，危及護岸與行車安全，北側道段今年上半年才封閉施工。沒想到，最近再度利奇馬颱風及接連的豪雨侵襲，大埔堆水溝水勢滔滔，北側路段又出現路面龜裂與下陷，縣府水資處又再封閉施工，用路人必須繞道而抱怨。

縣府水資處副處長吳文昇說，大埔截水溝在山洪盛大時，轉彎處容易淘刷護岸的土石，堤岸道路因水流滲入，容易造成龜裂與下陷，必須辦理道路封閉以利施工，長期而言，要配合縣府工務處辦理的大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，才能有效改善。

大埔截水溝拓寬工程的經費是26.8億元，其中81%是前縣長魏明谷向中央爭取而來，彰化縣政府則自籌5億元，由縣長王惠美接續推動。拓寬工程起點為台19 線彰水橋，往東跨越國道1 號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1 線、縣道137 線等平交，終點銜接至中興路口止，全長4.5公里 。

縣府工務處長林漢斌說，堤岸南北岸兩側各配置10公尺寬雙線道路，另兩側堤岸道路採懸臂式擋土牆配置，可避免大規模拆遷及用地徵收。穿越中山高將跨越方式，抵縱貫鐵路則採降挖通過，並利用箱涵方式穿越中山路，由於坡度起伏甚大，工程艱巨，將利用先進工法來克服，並降低交通影響衝擊。

林漢斌說，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程目前正辦理細部計畫，年底即可舉辦公聽會，預定明年下半年施工，除有效改善彰化市道路交通壅塞問題，另銜接洋仔厝溪堤岸道路，可一路向西通往台17及台61線，建構彰化縣北橫路廊，沿線工業區及景點均可受惠，帶動地方繁榮發展。

彰化市大埔截水溝是堤岸道路拓寬工程跨越中山高的模擬圖 。照片／彰化縣政府工務處提...
彰化市大埔截水溝是堤岸道路拓寬工程跨越中山高的模擬圖 。照片／彰化縣政府工務處提供
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彰化市大埔截水溝兩側堤岸道路因豪雨帶來的山洪淘刷下，造成北側路面龜裂及下陷而封閉...
彰化市大埔截水溝兩側堤岸道路因豪雨帶來的山洪淘刷下，造成北側路面龜裂及下陷而封閉施工。記者劉明岩／攝影
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彰化市大埔截水溝兩側堤岸道路因豪雨帶來的山洪淘刷下，造成北側路面龜裂及下陷而封閉...
彰化市大埔截水溝兩側堤岸道路因豪雨帶來的山洪淘刷下，造成北側路面龜裂及下陷而封閉施工。記者劉明岩／攝影
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彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程起點台19 線彰水橋的模擬圖。照片／彰化縣政府工...
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程起點台19 線彰水橋的模擬圖。照片／彰化縣政府工務處提供
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大埔護岸豪雨
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