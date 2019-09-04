善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



在各界善心匯集下，因欠上千萬醫療費滯日未歸的台中市婦人張翊湄，7日終得以返台接受後續治療。圖／楊琮閔提供 分享 facebook 台中市婦人張翊湄在日本因腦動脈血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，經本報獨家報導後，台中市政府成立救濟專戶募款，加上南山人壽也主動資助返台的醫療後送經費，使得婦人終於得以在7日下午搭機返回台灣。張婦丈夫楊琮閔下午透露此喜訊，並「感謝每一雙送她回家的溫暖的手」。

楊琮閔從事機械五金貿易，近年因同業競爭和中美貿易戰，生意受到影響，張翊湄7月因想要賺錢貼補家用，利用累積里程點數赴日代購貨品，未料因腦動脈血管瘤破裂昏倒在藥妝店裡。送醫後因病情不穩，先後開了3次刀，雖暫時穩住性命，但欠下上千萬元醫療費用，滯留日本不能返台。

楊琮閔說，妻子目前因腦部有積水，人仍時而昏迷、時而醒來，但即使醒來，意識仍然模糊，但在台中榮總腦傷權威、神經外科醫師沈炯褀、崔源生評估過病情，並建議應儘速返台治療下，他已透過協調方式，以先支付超過3分之2醫療費和保證金下，取得日本醫院同意，讓其妻先行返台，剩餘的欠款，以後再以分期方式結清。

他說，其妻在日本欠下的醫藥費達千餘萬元，台中市政府救濟專戶募得120萬元，後來另提供的妻子戶頭也有近10萬元，加上親友資助以及他變賣車子、手表等，最後湊了約7百萬元，做為給日本醫院的醫療費和保證金。

楊琮閔說，令人意外的是，南山人壽保險員陳芬娥看到新聞得知張翊湄在日本出事，查出張翊湄以往曾投保過一張30萬元醫療保險，但已有幾期未繳，因此主動連繫並協調總公司，獲得南山人壽同意，願意全額支付張翊湄由日本返台的所有費用70餘萬元。

他指出，妻子預計搭乘華航CI101班機7日下午5時15分返抵桃園，隨即由救護車送至台中榮總加護病房，以及經醫師評估後進行手術。

楊琮閔說，能夠度過難關終得以讓妻子返家，要感謝駐日代表處、台中市政府、慈濟等多個單位的協助，還有每位捐出善款以及為他們祝福的每一個人。