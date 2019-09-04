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台中午後下大雨 國道一號五權西匝道涵洞封閉內側車道

2019-09-04 15:23聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市受到颱風玲玲的外圍環流影響，下午1時許下起間歇性的大雨，台中市南屯區五權西路往國道一號匝道涵洞，內側車道也出現積水情形，台中市第四警分局春社所已在現場進行交通管制，並封閉積水較深的內側車道，目前五權西路、國道一號匝道下涵洞（往龍井方向）的內側車道封閉，台中市警局第四警分局呼籲用路人提前改道，或放慢速度通行，以策安全。

台中市受到颱風外圍環流影響，南屯區五權西路往龍井方向與國道一號交會的涵洞，內側車...
台中市受到颱風外圍環流影響，南屯區五權西路往龍井方向與國道一號交會的涵洞，內側車道有積水情形，警方到場交管，並封閉內側車道。記者陳宏睿／翻攝
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台中市受到颱風外圍環流影響，南屯區五權西路往龍井方向與國道一號交會的涵洞，內側車...
台中市受到颱風外圍環流影響，南屯區五權西路往龍井方向與國道一號交會的涵洞，內側車道有積水情形，警方到場交管，並封閉內側車道。記者陳宏睿／翻攝
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台中市車道國道
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