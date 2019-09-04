台中午後下大雨 國道一號五權西匝道涵洞封閉內側車道

相關新聞
善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療2019-09-04 15:29
台中6區列豪雨農損現金救助 農業局提醒農民期限內申請2019-09-04 12:05
彰化抽驗秋節產品 茭白筍及焦糖葵花子兩產品不合格2019-09-04 12:04
中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？2019-09-04 10:30
租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租2019-09-03 23:47
彰化外海建70億元變電站 沃旭還在申請建照2019-09-03 23:29
雙龍瀑布吊橋、步道 南投縣府收回自營2019-09-03 23:16
環境才是重點 外師並非萬靈丹2019-09-03 22:53
中市外師人數 六都倒數第二2019-09-03 22:49
愛心主廚出任務 帶偏鄉學童辦桌蔬菜吃光光2019-09-03 18:32
中秋節連假 臺中關進出口貨物和郵包服務不打烊2019-09-03 17:31
苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕2019-09-03 17:30
終於要動工！ 員林果菜市場周邊道路要拓寬了2019-09-03 17:29
紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次2019-09-03 16:09
台中青年委員9月上任？ 綠議員批迄今無下文2019-09-03 15:18
台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔2019-09-03 12:27
韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！2019-07-24 19:21
彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相2019-07-18 12:00
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
風電廠商薪資只有三萬？原來是誤會一場2019-09-03 19:20
熱門文章
急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利2019-09-03 17:28
嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任2019-09-03 16:27
八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考2019-09-03 22:14
確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建2019-09-03 16:46
基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水2019-09-03 19:51
機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車2019-09-04 07:59
3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光2019-09-04 11:06
影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹2019-09-03 16:49
五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆2019-09-03 16:49
中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？2019-09-04 10:30
捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東2019-09-04 14:23
基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸2019-09-03 21:19
影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路2019-09-03 21:19
影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案2019-09-04 11:10
大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛2019-09-03 18:30
北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費2019-09-04 00:21
九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海2019-09-03 21:38
善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療2019-09-04 15:29
苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」2019-09-03 19:46
台南出現腸病毒重症加上開學 家長孩子要特別當心2019-09-03 17:31
到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食2019-09-04 07:53
中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕2019-09-03 23:41
南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎2019-09-03 19:26
苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕2019-09-03 17:30
影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題2019-09-03 19:21
台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援2019-09-03 19:29
租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租2019-09-03 23:47
擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例2019-09-03 16:16
台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途2019-09-03 23:45
桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳2019-09-03 18:11
中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場2019-09-03 19:11
新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除2019-09-04 13:17
走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島2019-09-03 20:05
台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔2019-09-03 12:27
前立委陳淑慧 任嘉市副市長2019-09-03 23:36
巨型搖搖洛克馬移置宜蘭市 橘色新地標好亮好打卡2019-09-03 17:31
周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認2019-09-04 14:29
新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％2019-09-04 12:06
新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案2019-09-04 12:04
風電廠商薪資只有三萬？原來是誤會一場2019-09-03 19:20
留言