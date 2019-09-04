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響應政府減香政策 南投15廟獲低碳認證

2019-09-04 13:22中央社 南投縣4日電

推動減量焚燒金紙、減量線香等措施，南投縣15家宗教場所今天獲頒低碳認證；縣政府也鼓勵信眾祈福可用雙手合十取代線香。

南投縣政府響應中央「減香」政策，推動宗教場所低碳認證，今天由縣府秘書長洪瑞智頒發認證標章給縣內15家宗教場所，洪瑞智說，中部近年空污嚴重，雖然成因很多，但只要有助改善空氣品質，都是全民可共同努力目標，呼籲縣民從自身開始做起。

洪瑞智說，南投縣民國106年和台中、彰化、苗栗共同推動宗教場所低碳認證，今年起擴大到新竹縣、雲林縣、嘉義市，南投縣今年共15家佛寺、宮廟通過評選，盼兼顧傳統信仰及環保平衡下，建立現代祭祀新觀念，推動金紙焚燒減量、線香減量協助改善空氣污染。

根據縣府民政處資料，今年獲認證有草屯聖賢宮、慈聖宮、廣輪精舍、新厝里福德廟、竹山明善寺、北天宮、正覺寺、魚池鄉龍福宮、麟鳳宮啟化堂、日月潭文武廟、南林尼僧苑、承天甘露禪寺、名間鄉仙峰寺、集集鎮明新書院、鹿谷鄉光量寺，涵蓋道教、佛教

民政處表示，除寺廟推動「一爐一香」減少使用線香，金紙也應「減量燒」、「集中燒」，避免大量露天燃燒；信眾則可用雙手合十取代線香，用鮮花水果取代金紙，用虔誠的心祈求神明保佑。

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