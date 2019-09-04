台中6區列豪雨農損現金救助 農業局提醒農民期限內申請

2019-09-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今年8月12日豪雨造成台中市神岡等6區農作物西瓜、香瓜、冬瓜、木瓜及黃金果等農作物受損，市府農業局會同農委會台中區農業改良場及中區分署台中辦事處勘查，確認損害率達救助標準，農委會公告6區為今年農業天然災害現金救助地區。西瓜及黃金果符合規定者，救助額度為每公頃6萬元；香瓜及木瓜符合規定者，救助額度為每公頃7萬5000元；苦瓜及冬瓜符合規定者，救助額度為每公頃3萬6000元，9月4日至9月16日止受理申請。

農業局表示，木瓜、西瓜、冬瓜及香瓜等瓜果類為容易受水傷的農作物，8月中旬起陸續進入成熟期及採收期，因受812豪雨影響，使西瓜、香瓜、冬瓜、木瓜等作物土壤含水量偏高，根部浸水而受損，造成作物葉片及藤蔓黃化、枯萎及果實落果、裂果、腐爛。

農業局於8月29日積極聯繫各區公所查報損害情況後陳報，獲農委會於9月3日公告台中市神岡等6區為農業天然災害現金救助地區。合法農田栽培的西瓜、香瓜、冬瓜、木瓜及黃金果田區，災害損失率達百分之20以上，即可申請現金救助。

西瓜及黃金果符合規定者之救助額度為每公頃6萬元，香瓜及木瓜符合規定者之救助額度為每公頃7萬5000元，苦瓜及冬瓜符合規定者之救助額度為每公頃3萬6000元。