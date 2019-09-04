彰化抽驗秋節產品 茭白筍及焦糖葵花子兩產品不合格

2019-09-04 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



中秋節即將到來，為了讓消費者吃得安心，彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品，其中一件是來自南投的筊白筍，檢出不得使用的農藥，另一件是焦糖 葵瓜子檢出甜味劑超量，衛生局均已令業者下架，暫停販售，並將依違反食品安全衛生管理法裁處罰鍰。

衛生局指出，此次稽查轄內烘焙、餡料業製程及中秋應景餐廳，共稽查245家次。稽查重點為食材來源溯源，從業人員衛生習慣，製作環境衛生安全，以及是否正確使用食品添加物等項目。

此次除稽查業者製作場所外，並同步進行月餅餡料及應景食品抽驗，共抽驗月餅、餡料、蔬果、烤肉用食材等，共計93件，檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、農藥、保色劑等項目，有有兩件不合格，不合格率2.15%。

衛生局衛生稽查科長黃美芳表示，抽驗不合格的兩件產品， 其中一件來自南投的茭白筍，檢出不得使用的農藥 ，依食品安全衛生管理法第15條有關農藥殘留不符規定，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，已請南投衛生局調查處理；另1件產自苗栗的「焦糖葵瓜子」檢出甜味劑超量，將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，並請苗栗衛生局調查處理。

黃美芳說，衛生局同時提供民眾檢驗過氧化氫及皂黃試劑，自行檢驗，過氧化氫試劑可檢驗豆類、丸類、麵條等，皂黃試劑則是針對不得使用的工業用染料，民眾可到衛生局服務台免費索取。