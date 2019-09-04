親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

彰化抽驗秋節產品 茭白筍及焦糖葵花子兩產品不合格

2019-09-04 12:04聯合報 記者劉明岩╱即時報導

中秋節即將到來，為了讓消費者吃得安心，彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品，其中一件是來自南投的筊白筍，檢出不得使用的農藥，另一件是焦糖 葵瓜子檢出甜味劑超量，衛生局均已令業者下架，暫停販售，並將依違反食品安全衛生管理法裁處罰鍰。

衛生局指出，此次稽查轄內烘焙、餡料業製程及中秋應景餐廳，共稽查245家次。稽查重點為食材來源溯源，從業人員衛生習慣，製作環境衛生安全，以及是否正確使用食品添加物等項目。

此次除稽查業者製作場所外，並同步進行月餅餡料及應景食品抽驗，共抽驗月餅、餡料、蔬果、烤肉用食材等，共計93件，檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、農藥、保色劑等項目，有有兩件不合格，不合格率2.15%。

衛生局衛生稽查科長黃美芳表示，抽驗不合格的兩件產品， 其中一件來自南投的茭白筍，檢出不得使用的農藥 ，依食品安全衛生管理法第15條有關農藥殘留不符規定，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，已請南投衛生局調查處理；另1件產自苗栗的「焦糖葵瓜子」檢出甜味劑超量，將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，並請苗栗衛生局調查處理。

黃美芳說，衛生局同時提供民眾檢驗過氧化氫及皂黃試劑，自行檢驗，過氧化氫試劑可檢驗豆類、丸類、麵條等，皂黃試劑則是針對不得使用的工業用染料，民眾可到衛生局服務台免費索取。

另衛生局提醒民眾選購食品時，標示是十分重要的，完整包裝食品應注意標示內容應包括品名、內容物名稱、淨重、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地、有效日期、營養標示事項等，如為散裝食品則應注意是否有品名、原產地、製造日期或有效日期等。食品拆開後，應注意保存條件，須於有效日期內食用完畢，以保持食品衛生、安全與新鮮。

彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品。記者劉...
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品。記者劉...
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品。記者劉...
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，經初步抽驗結果，有2件不合格產品。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，並免費提供民眾檢驗過氧化氫及皂黃試劑，自...
彰化縣衛生局對轄內應景食品業者展開稽查，並免費提供民眾檢驗過氧化氫及皂黃試劑，自行檢驗，以確保吃的安心。記者劉明岩／攝影
分享

衛生局抽驗食品安全
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

台中6區列豪雨農損現金救助 農業局提醒農民期限內申請

2019-09-04 12:05

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

彰化外海建70億元變電站 沃旭還在申請建照

2019-09-03 23:29

雙龍瀑布吊橋、步道 南投縣府收回自營

2019-09-03 23:16

環境才是重點 外師並非萬靈丹

2019-09-03 22:53

中市外師人數 六都倒數第二

2019-09-03 22:49

愛心主廚出任務 帶偏鄉學童辦桌蔬菜吃光光

2019-09-03 18:32

中秋節連假 臺中關進出口貨物和郵包服務不打烊

2019-09-03 17:31

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

終於要動工！ 員林果菜市場周邊道路要拓寬了

2019-09-03 17:29

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

台中青年委員9月上任？ 綠議員批迄今無下文

2019-09-03 15:18

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

風電廠商薪資只有三萬？原來是誤會一場

2019-09-03 19:20
看更多

熱門文章

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27

確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建

2019-09-03 16:46

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹

2019-09-03 16:49

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆

2019-09-03 16:49

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

影／水流東柚茶之鄉 好生態黃裳鳳蝶也來

2019-09-03 15:25

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

城隍廟環境改善 無障礙紅磚廣場、景觀池再造百年廟埕

2019-09-03 13:33

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例

2019-09-03 16:16

中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕

2019-09-03 23:41

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

前立委陳淑慧 任嘉市副市長

2019-09-03 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top